넷플릭스 '기리고', 4월 24일 공개 확정…소원 앱의 저주 담은 호러 온다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스의 YA 호러 시리즈 '기리고'가 4월 24일 공개를 확정하고 티저 포스터와 예고편을 공개했다.
소원을 이뤄주는 어플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈 '기리고'가 4월 24일 공개를 확정, 전 세계 시청자들을 만난다.
'기리고'는 넷플릭스가 처음으로 선보이는 한국 YA(영 어덜트) 호러 시리즈로, 그동안 다양한 장르로 시청자들을 사로잡았던 넷플릭스가 또 한 번 새로운 장르적 재미를 선사할 것에 대한 기대감을 높인다.
뿐만 아니라, '기리고'는 넷플릭스 시리즈 '킹덤' 시즌2의 B감독과 드라마 '무빙'의 공동 연출을 맡았던 박윤서 감독과 전소영부터 강미나, 백선호, 현우석, 이효제까지 패기 넘치는 열연을 선보일 신인 배우들, 그리고 탄탄한 연기력으로 작품의 기둥이 되어줄 전소니와 노재원이 함께하는 작품으로 이들이 보여줄 영한 에너지에 대한 기대감도 높아진다.
텅 빈 복도, 단정하게 교복을 입은 고등학생이 깨진 스마트폰을 들고 있는 모습이 담긴 '기리고' 티저 포스터는 죽음을 대가로 소원을 이뤄주는 앱 '기리고'를 시각적으로 강렬하게 인지시킨다. 여기에 "넌 있어? 죽도록 빌고 싶은 소원"이라는 카피가 죽음과 소원 사이의 연관성을 궁금하게 만드는 가운데, 학생들이 '기리고'에 빈 소원은 무엇인지, 그 소원이 어떤 저주가 되어 돌아올지 호기심을 증폭시킨다.
함께 공개된 티저 예고편은 교실 한복판에서 커터칼을 쥔 '형욱'(이효제)이 스마트폰 화면 속 붉은색 타이머가 줄어들자 같은 반 친구 '세아'(전소영)에게 달려드는 장면으로 시작한다. 이 충격적인 오프닝은 '형욱'이 왜 갑자기 '세아'를 위협하는지, 타이머가 의미하는 것은 무엇인지, '기리고' 앱이 이 사건과 무슨 연관이 있는 것인지 궁금하게 만든다. 이어, 사주와 이름이 적힌 종이를 들고 장난스레 소원을 빈 학생들의 영상이 '기리고'에 전송되자마자 펼쳐지는 기괴한 장면들은 앱에 깃든 저주가 심상치 않음을 예감케 한다. 피할 수 없는 저주에서 벗어나기 위해 발버둥 치는 인물들의 모습은 '소원을 이뤄주는 앱', 아니 '죽음을 이뤄주는 앱' '기리고'를 중심으로 펼쳐질 예측불가 전개에 대한 기대감을 높인다.
신선한 YA 호러 장르로 기대를 모으는 시리즈 '기리고'는 4월 24일 오직 넷플릭스에서 공개된다.
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