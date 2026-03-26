유진투자증권, 투자 정보 서비스 '쏙쏙클럽' 출시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권이 섹터 흐름, 수급, 공시 정보 등을 한곳에서 실시간으로 확인할 수 있는 투자 정보 서비스 '쏙쏙클럽'을 출시했다.
26일 유진투자증권은 개인 투자자의 시장 흐름 파악과 신속한 대응 지원을 목적으로 쏙쏙클럽 서비스를 시작했다고 밝혔다.
쏙쏙클럽은 섹터 흐름, 종목별 이슈, 외국인 및 기관 수급, 공시 정보 등 투자 전략 수립에 필요한 데이터를 통합해 실시간으로 제공하는 서비스다.
이 서비스는 시장을 주도하는 상위 12개 섹터와 관련 종목 정보를 실시간으로 제공한다. 과거 데이터와 함께 특정 종목의 급등락 사유도 함께 확인할 수 있어 시장 흐름을 파악하는 데 활용할 수 있다.
수급 정보 기능도 갖췄다. 장중 외국계·기관계 추정 순매수 종목 정보를 실시간으로 제공하며, 종목 선택 시 최신 리포트를 '3줄 핵심 요약' 형태로 볼 수 있고 관련 최신 뉴스도 함께 확인 가능하다.
전자공시시스템(DART)과 연동해 MTS 내에서 공시 정보를 즉시 조회할 수 있으며, 관심 종목에 대한 푸시(PUSH) 알림을 설정해 주요 공시에 즉각 대응할 수 있는 환경도 구축했다.
키워드 검색 기반의 '마이(MY) 비서' 기능도 탑재됐다. 검색창에 키워드를 입력하면 국내외 연관 종목 정보를 한 번에 제공하며, '프리마켓 강세 섹터'를 입력하면 상승률 상위 섹터를 순위별로 산출해 준다.
참여형 콘텐츠도 포함됐다. '쏙쏙복권' 기능을 통해 구독자는 매주 1회 복권에 응모할 수 있으며 매주 금요일 추첨을 통해 최대 100만원의 투자지원금이 지급된다.
유진투자증권은 오는 6월 30일까지 가입 고객에게 3개월 무료 체험 기회를 제공한다. 체험 기간 종료 후에는 국내주식 매매 수수료 0.015%가 자동 적용된다. 서비스 가입 고객 선착순 2000명에게는 메가커피 아메리카노 1잔이 제공되며 올해 7월 31일까지 서비스를 유지한 고객을 대상으로 추첨을 통해 아메리카노 1잔을 추가 지급한다.
정종원 유진투자증권 디지털사업실장은 "투자자들이 핵심 정보를 선별해 쉽고 편리하게 투자 전략을 세우고 대응할 수 있도록 이번 서비스를 기획했다"며 "데이터 기반의 투자 지원 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
쏙쏙클럽 및 이벤트 관련 자세한 내용은 유진투자증권 홈페이지와 MTS에서 확인할 수 있으며 고객만족센터를 통해서도 문의 가능하다.
dconnect@newspim.com