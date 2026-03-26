경기도교육청, '국제교류협력 지원단' 출범… "교실과 세계 잇는다"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 도내 모든 학교가 세계와 연결되는 '경기형 국제교류협력'의 본격적인 가동을 선언했다.
도교육청은 26일 국제교류 분야의 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 학교장, 교감, 교사 등 45명으로 구성된 '2026 국제교류협력 지원단'을 최종 선발하고 본격적인 활동에 나선다고 밝혔다.
이번 지원단은 경기도 내 5개 권역 클러스터와 연계해 5개 모둠으로 운영된다. 지역별 특색과 단위 학교의 수요에 맞춘 밀착 지원 및 맞춤형 컨설팅을 제공함으로써 학교 현장에서 느끼는 국제교류의 진입 장벽을 대폭 낮추는 역할을 맡게 된다.
특히 올해는 지난 3월 개통한 '경기온라인학교' 플랫폼을 적극 활용한다. 지원단은 5개국 언어로 구성된 국제교류 사전교육 콘텐츠를 제작·보급해 학생들이 다문화 수용 역량을 키울 수 있도록 지원할 예정이다. 또한 경기도교육청국제교육원과 협력해 학교 현장에서 즉시 활용 가능한 교류 자료를 개발하고 교원 역량 강화 연수도 병행한다.
도교육청은 지원단의 활동 범위를 해외로도 넓힌다. 올 하반기에는 지원단을 3개국에 직접 파견해 새로운 국제교류 네트워크를 발굴하고, 단순한 일회성 프로그램을 넘어 지속 가능한 글로벌 교육 시스템을 구축한다는 방침이다.
서혜정 도교육청 정책기획관은 "국제교류협력 지원단은 도내 학교와 세계를 잇는 든든한 다리 역할을 할 것"이라며 "지원단을 중심으로 경기도형 국제교류협력의 새로운 바람을 일으켜 경기미래교육의 글로벌 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
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