도 넘은 네거티브...장종태 "노욕' 선 넘었다" vs 허태정 "잘잘못 따지기 싫어"

허 "노욕" 비판에 장 "선당후사 결정" 반발
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 더불어민주당 대전시장 경선이 본격화되면서 시장 예비후보인 장종태 국회의원과 허태정 전 대전시장 간 네거티브 공방이 거칠어지고 있다. 지난 지방선거 경선에서 형성된 감정의 골이 이번 선거에서 다시 표면화됐다는 평가다.
장 의원은 26일 대전시의회 기자실에서 열린 기자회견에서 당내 경선 후보자 지지자들간 네거티브 공방에 대해 묻는 <뉴스핌> 질문에 "경선 과정에서 있어서는 안 되는 네거티브로 상처받은 모든 분들께 사과드린다"며 "선거는 경쟁이지만 넘지 말아야 할 선이 있다"고 조심스럽게 말했다. 이어 "경선 이후 반드시 하나가 돼야 하는 만큼 다시 만날 때 부끄럽지 않도록 언행에 주의하겠다"고 강조했다.
이날 새벽 SNS에도 같은 취지의 글을 올린 장 의원은 '선을 넘었다'는 표현을 직접 사용하며 최근 경선 분위기를 문제 삼았다. 이어진 질의응답에서도 "정말 가슴이 아프다"며 "정책으로 경쟁하고 하나로 모여야 할 선거가 그렇게 되지 못하고 있다"고 말했다.
특히 장 의원 측은 최근 불거진 '노욕' 프레임에 강한 불편함을 드러내고 있다. 장 의원이 지난 지방선거 당시 시장 경선 패배 이후 구청장 선거로 방향을 튼 것을 두고 허 전 시장 측에서 이를 '노욕'이라며 비판하고 있기 때문이다.
이에 대해 장 의원 측은 해당 선택이 개인적 욕심이 아닌 '선당후사' 차원의 결정이었다는 입장이다. 당의 요구와 선거 전략에 따른 판단이었음에도, 이를 뒤늦게 부정적으로 해석하는 것에 대해 받아들이기 어렵다는 주장이다.
반면 허태정 전 시장은 비교적 담담한 태도를 유지하고 있다. 같은 날 시청 기자실에서 관련 질문을 받은 허 전 시장은 "누가 먼저랄 것도 없이 아픈 대목이 있었다"며 "굳이 잘잘못을 따지고 싶지는 않다"고 말했다. 다만 "정책 경쟁이 돼야 할 선거가 시민들에게 다투는 모습으로 비칠 수 있어 마음이 아프다"고 언급했다.
정치권 안팎에서는 현재 경선 구도가 여론조사 흐름과 맞물리며 긴장감을 키우고 있다는 분석도 나온다. 허 전 시장이 상대적으로 긍정적 흐름을 보이는 가운데 공방 수위가 높아지는 양상이라는 것이다.
이런 상황에서 장 의원이 먼저 공개 사과와 함께 네거티브 자제를 강조하고 나선 점은 경선 분위기 전환을 시도하는 메시지로 해석된다. 다만 현장에서는 이미 지지층 간 충돌까지 이어지며 갈등의 온도가 쉽게 식지 않는 분위기다.
민주당 대전시장 경선이 장종태-장철민 vs 허태정에서 사실상 장종태 vs 허태정 '재대결' 구도 속에 감정과 프레임이 충돌하는 양상으로 흐르면서 향후 경선 판세와 당내 통합에 미칠 영향에도 관심이 쏠리고 있다.
nn4016@newspim.com