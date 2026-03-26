장종태 "버스 완전공영제는 시기상조…트램 후 종합 재설계 필요"

26일 '30분 교통혁명' 발표..."택시 포함 공공교통 재정립 선행"

"트램 후 교통 체계 대변화 예상...제도 급변화, 혼란 초래"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 더불어민주당 대전시장 경선에 나선 장종태 국회의원이 시내버스 완전공영제 전환에 대해 "현 시점에서는 신중한 접근이 필요하다"며 신중한 입장을 보였다.

장종태 예비후보는 26일 오전 대전시의회 기자실에서 열린 '30분 교통혁명' 공약발표 기자회견 이후 질의응답에서, 버스 요금 구조와 준공영제에 대한 의견을 묻는 <뉴스핌> 질문에 대해 "당장 완전공영제로 바꾸기에는 여러 가지 현실적인 제약이 있다"며 신중한 접근이 필요하다고 강조했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시장 예비후보 장종태 국회의원이 26일 오전 대전시의회 기자실에서 '30분 교통혁명' 공약을 발표하고 있다. 2026.03.26 nn0416@newspim.com

그는 "현재 대전은 도시철도 2호선 트램이 추진되고 있는 상황"이라며 "트램이 완공되면 대전시 전체 교통체계에 큰 변화가 예상되는 만큼, 그 이후를 기준으로 종합적인 재설계가 필요하다"고 설명했다.

이어 "버스만 따로 떼어 공영제로 전환하는 방식보다는 택시를 포함한 교통수단 전반을 함께 놓고 검토해야 한다"며 "공공성을 갖는 교통수단 간 역할 재정립이 선행돼야 한다"고 강조했다.

특히 장 예비후보는 "트램 도입 이후 버스와 택시, 기타 교통수단의 기능과 수요가 크게 달라질 수 있다"며 "이런 변화까지 고려하지 않은 채 제도를 급격히 바꾸는 것은 오히려 혼란을 초래할 수 있다"고 지적했다.

그러면서 "중요한 것은 시민 불편을 최소화하면서 대중교통 체계를 효율적으로 만드는 것"이라며 "성급한 제도 전환보다 단계적이고 종합적인 접근이 필요하다"고 덧붙였다.

최근 대전에서는 버스 준공영제 운영 구조와 관련해 기업 중심의 수익 구조라는 비판이 제기되면서 완전공영제 전환 요구 주장이힘을 얻고 있다. 장 예비후보는 이에 대해 즉각적인 제도 변경보다는 중장기적인 교통체계 개편 속에서 해법을 찾겠다는 입장을 분명히 했다.

한편 이날 장종태 예비후보는 CTX 연장과 도시철도 확장, 어린이·청소년 무상교통 도입 등의 교통 정책 공약을 발표했다.

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