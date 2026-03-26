안성시, '가족관계등록신고 후속절차 안내' 책자 제작·배포

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 가족관계등록 신고 후 필요한 절차와 지원사업 정보를 담은 안내 책자 3천 부를 제작해 시청 민원실과 행정복지센터에 배포한다.
이번 책자는 출생·사망·혼인·이혼 등 가족관계 변동 신고 후 진행해야 할 복지 지원 정책과 민원 절차를 한눈에 확인할 수 있도록 구성됐다.
주요 내용은 출생신고 후 행복출산 원스톱서비스인 첫만남 이용권, 출산장려금, 출생축하선물(With 안성) 지원 등과 혼인신고 후에는 전입신고, 안성시 새싹부부성장지원, 다문화가족 지원, 사망신고 후 안심상속 원스톱서비스와 화장지원금, 이혼신고 후 한부모 가정 지원 등이 알기 쉽게 수록됐다.
또한 책자 내용은 안성시청 누리집(안성시청-전자민원-민원안내-종합안내서-가족관계신고 후속절차 안내)에 게시돼 온라인으로도 확인할 수 있도록 했다.
시 관계자는 "가족관계등록 후 처리 절차를 쉽고 빠르게 진행하는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 시민 중심 맞춤형 행정서비스를 위해 노력하겠다"고 전했다.
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