경남도, 이순신 테마 디지털 콘텐츠 공모 선정…관광 매력 극대화

통영, 남해 이순신 콘텐츠 제작 참여

14만 관광객 증가·182억 효과 기대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 문화체육관광부 주관 '2026년 지역 디지털 콘텐츠 공모사업'에 최종 선정됐다고 26일 밝혔다. 전국 3개 지자체 중 통영시와 남해군이 포함돼 경남이 2곳을 차지했다.

남해 이순신바다공원 전경[사진=경남도] 2026.03.26

이번 공모는 충무공 이순신 탄생 480주년을 기념해 이순신 장군 관련 디지털 콘텐츠 제작을 지원하고 지역 문화콘텐츠를 활성화하기 위해 추진됐다. 민간 전문가 평가를 통해 콘텐츠 우수성, 환경 적합성, 지역 창작자 참여 등을 종합 평가했다.

통영시는 '이순신의 선택, 한산도'를 주제로 강구안, 통제영거리, 디피랑 일원에서 실내외 미디어아트를 5개 스토리로 구성해 선보인다. 남해군은 '바다에 새긴 빛의 결'을 주제로 이순신영상관 영상 콘텐츠 제작과 시스템 구축을 통해 이순신 바다공원과 연계한 체험형 콘텐츠를 도입한다.

선정된 지자체에는 국비 3억 원이 각각 지원되며, 4월부터 착공해 12월까지 사업을 완료할 계획이다.

도는 이번 콘텐츠를 도가 추진 중인 남해안 대표 걷기 여행길인 '이순신 승전길'과 연계해 역사적 고증과 첨단기술이 어우러진 관광자원으로 발전시킬 방침이다. 사업이 본격 운영될 경우 통영과 남해를 중심으로 약 14만 명의 관광객 증가(통영 6만 명, 남해 8만 명)와 182억 원 규모의 경제적 파급효과가 기대된다.

김상원 관광개발국장은 "충무공 이순신 장군의 혼이 깃든 남해안 관광명소에 인공지능 기술을 활용한 콘텐츠를 도입해 관광 매력을 높이겠다"며 "역사적 몰입감을 극대화해 남해안을 다시 찾고 싶은 글로벌 관광지로 만들겠다"고 밝혔다.

도는 앞으로도 이순신 관련 정부 공모사업에 지속 참여하고 '이순신 승전길'을 중심으로 남해안을 대표 걷기 여행지로 육성해 나갈 계획이다.

news2349@newspim.com