충북 보수단체 "지사 수사는 선거 개입"...충북경찰청장 직무대행 고발

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보수 성향 시민단체가 26일 김영환 지사 수사는 명백한 선거 개입이라며 충북경찰청장 직무대행을 공무상 비밀 누설, 국가공무원법 위반 등 혐의로 검찰에 고발했다.
충북자유민주시민연합·청주자유시민연합·청주자유아카데미·충북미래포럼 등 4개 단체 회원들은 26일 충북도청 앞에서 기자회견을 열고 "충북경찰청은 국민의힘의 갑작스러운 컷오프(공천 배제) 발표 이튿날 곧바로 영장을 신청한 것은 선거에 명백히 영향을 미치려는 의도"라고 비판했다.
이들은 또 "최근 김 지사의 공천 배제 효력 정지 가처분 심문 과정에서 국민의힘이 경찰의 영장 신청 계획을 사전에 알고 있었다는 정황까지 드러났다"며 "이는 공무상 비밀 누설이자 국가 공무원법 위반 소지가 있다"고 강조했다.
단체 측은 "경찰이 도민의 믿음을 저버리고 권력의 칼이 됐다"며 "선거 공정성을 해치는 행위를 결코 좌시하지 않겠다"고 밝혔다.
그러면서 "정치적 중립을 저버린 충북경찰청의 행태를 강력히 규탄하며, 검찰이 철저히 수사해 주권 침해 행위를 바로잡아야 한다"고 덧붙였다.
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