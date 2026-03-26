장수군, 적극행정 평가 4년 연속 우수기관

행안부 종합평가 전국 243곳 중 우수 성과

생활밀착 행정·조직 혁신 기반 행정역량 입증

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 적극행정 평가에서 4년 연속 우수기관에 선정됐다.

장수군은 행정안전부 주관 '2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

장수군청사 전경[사진=뉴스핌DBB] 2026.03.26 lbs0964@newspim.com

이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 적극행정 활성화 노력과 이행 성과, 군민 체감도, 우수사례 등 5개 항목 18개 지표를 종합 심사해 이뤄졌다.

장수군은 전 부문에서 고르게 높은 점수를 받아 행정혁신 역량을 인정받았다.

특히 군민이 체감하는 생활밀착형 행정이 높은 평가를 받았다. 산서면 의약분업지역 내 약국 운영 공백 문제를 해결하기 위해 보건복지부에 예외지역 지정을 건의, 의료 접근성을 높인 사례가 대표 성과로 꼽혔다.

공직사회 내부의 적극행정 문화 정착 노력도 주목받았다. 군은 적극행정 실천 공무원에 대한 인센티브 제공과 면책 보호제도 도입, 우수사례 경진대회 및 맞춤형 교육 등을 통해 조직 내 일하는 분위기 조성에 힘써왔다.

장수군은 2023년 평가에서 전국 군 단위 1위를 기록하며 국무총리상을 수상한 데 이어 지난해까지 3년 연속 우수기관에 선정된 바 있다.

최훈식 군수는 "군민 삶에 실질적인 도움이 되는 행정을 만들기 위한 노력의 결과"라며 "앞으로도 창의적이고 책임 있는 행정을 통해 군민이 체감할 수 있는 변화를 이어가겠다"고 말했다.

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