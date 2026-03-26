부산정보산업진흥원, 'AI 융합형 게임 제작지원' 참가기업 모집

1차년도 과제당 최대 1억 8천만원

게임 핵심 기능 AI 기술 직접 구현

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산정보산업진흥원은 다음달 13일까지 부산 게임 기업의 AI 신기술 활용을 지원하는 '2026 신기술(AI) 융합형 게임 제작지원 사업' 참가 기업을 모집한다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 최대 2년 전주기 지원으로 기획·개발·상용화까지 완성도 높은 콘텐츠 제작을 돕는다. 1차년도 과제당 최대 1억8000만 원을 지원하며 기존 사업 대비 규모를 대폭 확대했다.

2026 신기술(AI) 융합형 게임 제작지원 사업' 참가 기업 모집[사진=(재)부산정보산업진흥원] 2026.03.26

1차년도 종료 후 중간평가를 거쳐 우수 과제에 2차년도 추가 지원을 실시한다. 이 구조는 아이디어 구현부터 글로벌 출시까지 프로젝트를 안정적으로 완성하도록 설계됐다.

핵심은 게임 메커니즘에 AI 기술을 직접 구현한 콘텐츠 개발이다. AI를 그래픽 초안이나 번역 보조에 그치지 않고 주요 기능에 융합하는 데 초점을 맞췄다.

지원 대상은 부산 본사·지사 소재 게임 기업이며 본사 이전 확약 기업도 가능하다. 사업 규모에 따라 AI 기업과의 컨소시엄 참여를 허용해 협업을 장려한다.

신청은 다음달 13일 오전 10시까지 e나라도움 온라인으로 접수하며 된다.

부산시와 한국콘텐츠진흥원이 공동 추진하는 '지역특화콘텐츠개발지원사업' 일환으로 운영된다. 중앙정부·지자체·전문기관 협력이 지역 게임 산업 기술 고도화를 강화할 전망이다.

김태열 원장은 "지역 게임 기업이 기술 트렌드에 적응해 경쟁력을 갖추도록 지원하겠다"며 "부산을 AI 게임 콘텐츠 거점 도시로 만드는 초석이 되길 기대한다"고 말했다.

psj9449@newspim.com