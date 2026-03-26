익산시, 통합일자리센터 창업공간 운영 본격화

창업실 5개 기업 입주 통한 일자리 창출 기반

청년·신중년 협력형 창업생태계 구축

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 통합일자리센터 내 창업공간 운영을 시작하며 창업 기반 강화에 나섰다.

익산시는 통합일자리센터 2층에 조성된 창업실 5개실에 기업 입주를 완료하고 본격적인 운영에 들어갔다고 26일 밝혔다.

통합일자리센터 전경[사진=익산시] 2026.03.26 lbs0964@newspim.com

입주 기업은 공개모집과 심사를 거쳐 선정됐으며, 안정적인 창업 활동을 위한 공간과 환경을 제공받게 된다.

창업공간은 사무실이나 장비 확보에 어려움을 겪는 초기 창업가를 지원하기 위해 마련된 시설로, 저렴한 비용으로 창업 활동을 이어갈 수 있도록 돕는다.

이번 입주 기업은 맞춤형 석재 제작과 임신·출산 생활용품, 영상 콘텐츠 제작, 디지털 마케팅 등 다양한 분야로 구성됐다.

특히 청년 창업가와 신중년 창업가가 함께 활동하는 세대 협력형 공간으로 조성돼 경험과 아이디어 교류가 가능한 점이 특징이다.

지난해 개소한 통합일자리센터는 취업과 창업을 연계한 정책 거점으로, 지역 경제 활성화의 핵심 역할을 수행하고 있다.

시는 취업 지원과 창업 지원 기능을 연계해 기업 성장과 신규 고용 창출로 이어지는 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.

익산시 관계자는 "창업공간이 지역에 뿌리내릴 수 있는 기반이 되도록 지원을 강화하겠다"며 "입주 기업이 성장해 양질의 일자리를 창출할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

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