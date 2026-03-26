완주군, 계획관리지역 60% 성장관리구역 지정

주거·산업·복합·일반형 유형별 세분화

487개소 26㎢ 대상 체계적 개발관리 적용

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 난개발을 막고 계획적인 지역 성장을 유도하기 위해 대규모 관리구역을 지정했다.

완주군은 계획관리지역 내 체계적인 개발과 지속 가능한 발전을 위해 '성장관리계획구역'을 지정하고 관련 계획을 수립·고시했다고 26일 밝혔다.

완주군청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.26 lbs0964@newspim.com

이번 조치는 개발 수요가 높은 지역을 중심으로 공장 및 제조업소 입지 제한에 따른 문제를 해소하고, 계획적 관리 기반을 마련하는 데 목적이 있다.

지정 규모는 계획관리지역의 약 60%에 해당하는 487개소, 총 26㎢다. 군은 지역 특성에 따라 주거형 154개소(8㎢), 산업형 28개소(2㎢), 복합형 124개소(10㎢), 일반형 181개소(6㎢)으로 구역을 세분화했다.

성장관리계획에는 도로와 주차장 등 기반시설 설치를 비롯해 건축물 용도, 환경 및 경관 관리 방안이 포함됐다. 특히 기존 용도지역 규제는 유지하면서도 군이 제시한 권장사항을 이행할 경우 건폐율 최대 10%, 용적률 최대 25%의 인센티브를 제공할 예정이다.

군은 이번 계획을 통해 규제 중심 관리에서 벗어나 인센티브 기반 개발을 유도하고, 지역 경쟁력 강화와 정주환경 개선 효과를 기대하고 있다.

유희태 완주군수는 "체계적인 개발을 유도하면서도 군민이 체감할 수 있는 혜택을 제공하는 데 중점을 뒀다"며 "완주군의 미래 가치를 높이는 기반이 될 것"이라고 말했다.

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