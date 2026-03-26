건설공제조합, 해외 현장 안전 강화 '신변안전공제' 운영

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 건설공제조합은 중동전쟁 등 글로벌 분쟁 확대로 일부 지역의 치안 불안이 지속되면서 해외 건설현장에서 근무하는 임직원의 안전을 강화하기 위해 '신변안전공제'를 운영하고 있다고 26일 밝혔다.

건설공제조합 전경 [사진=건설공제조합]

신변안전공제는 기존 상품으로는 충분히 대비하기 어려운 전쟁 등으로 인한 위험까지 보장 범위를 확대한 것이 특징이다.

전쟁, 테러, 내전 등 고위험 지역에서 발생할 수 있는 신체상해는 물론, 납치 및 억류 상황에서 발생하는 인질비용 등 다양한 위험을 포괄적으로 보장하는 상품이다.

특히 일반 보험상품에서 면책되는 경우가 많은 전쟁·테러 관련 사고까지 보장함으로써 해외 건설현장의 안전 사각지대를 해소하는 데 중점을 두고 있다.

이 상품은 ▲전쟁·테러로 인한 신체상해를 보장하는 담보(A) ▲납치·억류 발생 시 인질비용 및 부대비용을 지원하는 담보(B)로 구성돼 있다. 사업 특성이나 지역 위험도에 따라 각각 또는 동시 가입이 가능하다.

또 의료비 및 긴급 후송비, 법률비용 등 사고 발생 시 필요한 다양한 지원 항목을 포함해 신속한 대응과 피해 최소화를 지원한다. 이로써 납치·억류 상황에서 발생할 수 있는 예기치 못한 손실을 보전해, 기업과 임직원이 직면할 수 있는

재정적·심리적 부담을 크게 완화할 수 있을 것으로 기대된다.

조합 관계자는 "해외건설 현장의 안전 리스크가 점차 다양화·고도화되고 있는 상황에서, 기존의 보장 체계만으로는 충분한 대응이 어려운 것이 현실"이라며 "건설사의 대응책으로 해당 상품에 대한 문의가 최근 급증하고 있다"고 말했다.

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