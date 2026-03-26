한의사 이경제 원장, 강릉아산병원에 1억 원 추가 기부…누적 2억 원

"의사·한의사 경계 넘어 환자 생각하는 마음은 같다"

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = ㈜래오이경제 대표 한의사 이경제 원장이 강릉아산병원에 1억 원을 추가 기부하며 지역 의료 나눔을 이어갔다. 지난해 2월 1억 원에 이어 이번 기부로 누적 기부금은 총 2억 원이 됐다.

강릉아산병원은 지난 25일 병원장실에서 기부금 전달식을 열고 이경제 원장에게 감사패를 전달했다고 26일 밝혔다.

한의사 이경제 원장, 강릉아산병원에 1억 추가 기부.[사진=강릉아산병원］2026.03.26 onemoregive@newspim.com

이 원장은 강원 영동지역 유일의 상급종합병원으로서 중증·응급 환자를 책임지고 있는 강릉아산병원의 역할에 공감해 추가 기부를 결정한 것으로 알려졌다. 의사와 한의사의 구분을 넘어 환자의 생명과 건강을 최우선에 둔 보건의료인의 연대를 보여줬다는 점에서 의미가 크다.

이경제 원장은 "의사와 한의사의 영역을 떠나 환자를 생각하는 마음은 모두 같다고 생각한다"며 "지역에서 중증·응급 환자를 책임지는 강릉아산병원에 작은 힘이나마 보태고 싶었다"고 말했다.

유창식 병원장은 "의료의 경계를 넘어 환자를 위한 따뜻한 나눔을 실천해 주신 이경제 원장께 깊이 감사드린다"며 "기부자의 뜻이 환자들에게 온전히 전달될 수 있도록 지역 의료 발전과 환자 중심 진료에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

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