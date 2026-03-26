남원시, 종량제봉투 공급 대응 강화…원료 수급 불안 선제 조치

추가 제작업체 확보·물량 안정 공급 유지

수급점검 지속·재활용 확대 등 시민 협조 요청

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 종량제봉투 원료 수급 불안에 대응해 공급 안정화에 나섰다.

남원시는 국제 정세 변화로 종량제봉투 제작 원료 확보에 어려움이 예상됨에 따라 시민 불편을 최소화하기 위한 선제 대응을 추진하고 있다고 26일 밝혔다.

남원시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.26 lbs0964@newspim.com

시는 기존 계약업체의 생산 차질을 신속히 파악하고 추가 제작이 가능한 업체를 확보해 종량제봉투 물량을 차질 없이 제공한다는 계획이다.

또한 종량제봉투는 생활폐기물 처리를 위한 필수 물품인 만큼, 원료 수급 불안이 장기화될 가능성에 대비해 공급 상황을 지속적으로 점검할 방침이다.

아울러 생산·공급 관리체계를 강화하고 비상 대응 방안을 보완해 유사 상황 재발 방지에도 집중할 계획이다.

현재 종량제봉투 수급은 안정적으로 유지되고 있으며, 시는 시민들에게 과도한 구매를 자제하고 재활용품 분리배출에 적극 동참해 줄 것을 당부했다.

남원시 관계자는 "종량제봉투 공급에 차질이 없도록 선제적으로 대응하고 있다"며 "안정적인 공급체계 유지를 위해 점검과 대응을 지속 강화하겠다"고 말했다.

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