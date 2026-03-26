부산시, '돌봄통합지원법' 시행 준비 완료…'부산 함께돌봄' 체계 점검

전문가 자문 통한 서비스 제공 확대

원스톱 상담 체계로 사각지대 해소

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 27일 시행 '돌봄통합지원법'을 앞두고 부산형 통합돌봄 체계 전반 점검을 마무리하고 제도 운영 준비를 완료했다고 26일 밝혔다.

시는 '부산 함께돌봄' 기반으로 의료·요양·복지·주거 서비스를 통합 연계해 일상생활 어려움을 겪는 노인·장애인 등이 지역에서 건강하게 생활하도록 선제 체계를 구축해왔다. 이번 점검으로 법 시행 즉시 현장 작동 수준까지 끌어올렸다.

부산형 통합돌봄 체계도[사진=부산시] 2026.03.26

지난 18일 통합지원협의체 회의를 열어 2026년 실행계획에 전문가 자문을 받았다. 의료·복지·공공기관 전문가들이 참여해 방문의료 확대, 인력·재정 지원 강화, 정보 공유체계 구축 등을 논의했다. 시는 이를 반영해 대상자 발굴·서비스 제공·사후관리까지 정교화했다.

지난 24일 부산사회서비스원·구·군과 매뉴얼 점검회의를 열어 '부산형 통합돌봄' 지침을 전면 개편했다. 대상자 선정은 구·군 통합지원회의로 일원화하고 지원 대상을 중위소득 70% 이하에서 100% 이하로 확대했다.

시 특화서비스는 기존 6종에서 주거환경개선·방문운동을 추가한 8종으로 늘렸다. 퇴원환자안심돌봄·병원안심동행·식사·가사지원 등 일상 지원 체계를 강화하고 제공기관·행정 역할도 명확히 했다.

부산광역시병원회와 업무협약을 체결해 53개 병원(100병상 이상)이 퇴원 전 돌봄 수요를 파악하고 구·군 체계와 연계한다. 이를 통해 퇴원 후 재입원 '회전문 현상'을 줄이고 병원-지역사회 연계를 완성한다.

법 시행 후 읍면동 통합창구에서 상담·신청·계획 수립이 원스톱으로 이뤄진다. 의료기관 연계로 방문진료·간호·식사 서비스가 끊김없이 제공되고 공공·민간 자원 활용으로 사각지대가 최소화될 전망이다.

시는 구·군 과장·부단체장 회의를 통해 전담인력 배치·운영체계·홍보·민원 대응을 점검하며 초기 혼선 최소화 대응체계를 구축한다.

박형준 시장은 "시민이 아프거나 돌봄 필요 시 집과 지역을 떠나지 않도록 하는 게 부산형 통합돌봄 출발점"이라며 "현장 목소리 반영으로 꼼꼼히 준비해 시민이 일상에서 변화를 체감할 것"이라고 밝혔다. 이어 "사는 곳에서 끝까지 돌봄받는 도시, 시민 삶 지키는 따뜻한 부산을 만들겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com