韩政府计划31日前向国会提交追加预算案 应对中东危机冲击

纽斯频通讯社首尔3月26日电 韩国企划预算处长官朴洪根26日表示："政府本次编制的追加预算案三大重点为缓解高油价负担、稳定民生和尽量减少产业损失及稳定供应链。将于31日前向国会提交追加预算案。"

图为韩国首尔市内一处加油站，汽车排队等待加油。【图片=纽斯频通讯社】

执政党共同民主党与政府26日在国会议员会馆举行追加预算党政协商会议，决定迅速应对中东军事冲突引发的经济危机。

朴洪根在开场发言中表示："本次追加预算案旨在应对中东动荡局势引发的高油价，同时支持小工商业者和青年等弱势群体稳定民生，减少产业损失，确保供应链稳定。"

他说："将持续推进油价上限制，降低燃油费负担。将扩大对低收入阶层、小工商业者、青年等弱势群体的支持范围，促进民生稳定，帮助受中东战争影响的企业和产业克服危机，支持能源新产业转型及稳定供应链。"

朴洪根表示："追加预算案的具体内容将在国务会议后，于31日提交国会并向国民详细说明。今后将积极配合国会审议，推动预算尽快通过。"

共同民主党党鞭韩炳道指出："中东动荡局势扩大且长期化，经济冲击正在扩散。此时此刻，高油价、高汇率加重国民和企业负担，物价上涨和经济下行风险加剧，形势十分严峻。民主党将以今日党政协商会议为起点，加快推进追加预算审议。将以非常之策应对非常之局。"

政策委员会议长韩贞爱表示："中东战争未来走向难以预测，但油价、物价、汇率的影响已使民生和经济陷入极度困难的严峻局面。为克服危机，可就在野党（国民力量党）提出的追加预算提案进行开诚布公的讨论。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社