기후부, 한국산업기술시험원 실내환경관리센터 지정…민간 관리 역량 강화

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 기후에너지환경부가 한국산업기술시험원을 실내환경관리센터로 지정했다.
기후부는 오는 27일 서울 구로구에 위치한 한국산업기술시험원 서울분원에서 실내환경관리센터 지정을 기념하는 개소식을 개최한다고 26일 밝혔다.
기후부는 민간 또는 국·공립 연구기관 등의 전문성을 활용해 실내 오염물질로 인한 건강 피해를 예방·관리하기 위해 실내환경관리센터를 지정·운영하고 있다.
기존에 실내환경관리센터로 지정된 한국건설기술연구원과 건국대학교는 실내 오염물질 감시 및 저감 기술 분야의 전문 연구 경험을 바탕으로 취약계층 이용시설 실내공기질 진단·개선 사업을 지원해 왔다.
올해 세 번째 실내환경관리센터로 지정된 한국산업기술시험원은 ▲국내 기업의 제품 품질인증 지원 ▲환경측정기기 성능평가 ▲기술 교육 등 다양한 분야에서 산업계를 지원해 온 연구기관이다.
한국산업기술시험원은 이러한 경험을 바탕으로 실내공기질 분야 국내외 산업의 기술개발 동향 조사, 해외 협력사업 발굴, 실내공기질 관리방안 교육 등 실내공기질 관리 기반 강화 역할을 수행할 계획이다.
조현수 기후부 환경보건정책국장은 "실내환경관리센터를 지정·운영해 국내 산업계 지원과 해외 협력체계 구축 등 민간의 실내공기질 관리 역량을 강화하고, 더욱 쾌적하고 건강한 다중이용시설 환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
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