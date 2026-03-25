조선 6개사와 손잡은 기후부…공급망 온실가스 관리 나서

25일 '온실가스 스코프3 배출량 산정 지원 업무협약' 체결

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부가 조선업계와 온실가스 배출 관리에 나섰다.

기후에너지환경부는 25일 서울 대한상공회의소에서 조선업 주요 6개 기업과 '온실가스 스코프3 배출량 산정 지원 업무협약'을 체결했다. HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대삼호, 삼성중공업, 케이조선, 한화오션 등이 참여했다.

스코프3는 기업이 직접 소유하거나 통제하는 사업장 외에서 발생하는 온실가스 배출량을 의미한다. 원자재 생산과 물류·운송 등 공급망 전반에서 발생하는 간접 배출량을 뜻한다.

이호현 기후에너지환경부 2차관이 25일 오전 서울 서초구 한강홍수통제소에서 열린 에너지비상대응반 회의를 주재하고 있다. [사진=기후에너지환경부] 2026.03.25 aaa22@newspim.com

조선업은 철강과 기자재, 운송 등 다양한 산업과 연결돼 있어 스코프3 비중이 큰 업종으로 꼽힌다. 이에 정부와 업계는 주요 배출원과 데이터 기준을 정리하고, 실제 현장에서 활용 가능한 산정 방법을 공동으로 마련할 계획이다.

이번 협력은 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도와 지속가능성 공시 등 공급망 단위의 탄소 규제가 확대되는 상황을 반영한 조치다. 기업이 제품뿐 아니라 생산 과정 전체의 탄소 정보를 관리해야 하는 흐름이 강화되고 있다.

기후부는 2023년부터 반도체, 배터리 등 수출 산업을 중심으로 스코프3 산정 기준 마련을 지원해 왔다. 조선업을 포함해 2028년까지 주요 업종으로 확대할 계획이다.

이호현 기후부 2차관은 "공급망 전반의 탄소 관리가 산업 경쟁력의 핵심 기준이 되고 있다"며 "저탄소 에너지 기반을 강화해 에너지 안보를 높이겠다"고 말했다.

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