문래동 '더샵 프리엘라' 청약 흥행… 최고 경쟁률 896대 1 기록

1순위 청약 평균 89.2대 1로 전 타입 마감

63가구 모집에 5622명 몰려

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 영등포구 문래동에 들어서는 포스코이앤씨의 신축 아파트에 수천 명의 청약자가 몰리며 높은 경쟁률을 기록했다.

더샵 프리엘라 조감도 [자료=포스코이앤씨]

26일 한국부동산원 청약홈에 따르면 더샵 프리엘라 해당지역 1순위 청약을 받은 결과 63가구(특별공급 제외) 모집에 5622명이 청약을 접수했다. 평균 경쟁률은 89.2대 1이다.

최고 경쟁률인 896.0대 1은 59㎡(이하 전용면적) A타입에서 나왔다. 이어 ▲44㎡ 145.8대 1 ▲59㎡C 142.4대 1 ▲59㎡B 130.4대 1 순이다.

평균 분양가는 14억2790만원으로 3.3㎡당 환산하면 4975만원이다. 전용면적별로는 ▲44㎡ 8억4200만~8억8500만원 ▲59㎡ 11억8300만~13억원 ▲74㎡ 13억9400만~15억700만원 ▲84㎡ 16억6000만~17억9800만원이다.

인근 시세에 비해 약 2억~3억원 높은 가격이다. 2017년 입주한 '문래동모아미래도' 84㎡는 지난 1월 14억5000만원(13층)에 실거래됐다. 건너편 '영등포중흥S클래스' 동일 평형은 이달 초 14억6000만원(11층)에 손바뀜했다.

문래 진주아파트 재건축을 통해 공급되는 더샵 프리엘라는 서울 영등포구 문래동5가 22번지 일원 지하 3층~지상 최고 21층, 6개 동, 총 324가구 규모다. 입주는 2029년 3월 예정이다.

단지 인근에는 안양천과 도림천, 안양천체육공원과 문래근린공원 등 녹지공간이 조성돼 있다. 지하철 2호선 도림천역까지 걸어서 도착할 수 있다. 문래역(2호선), 양평역(5호선)과 함께 여의도·광화문·강남권 등 주요 업무지구로 이동이 수월하다.

향후 단지는 문래현대2차(439가구), 문래현대5차(324가구), 대원아파트 리모델링 사업(250가구)과 연계해 1337가구 규모의 '더샵 브랜드타운'으로 탈바꿈할 예정이다.

chulsoofriend@newspim.com