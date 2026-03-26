홀란, 노르웨이 고향 도서관에 2억원대 바이킹 고서 기증

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 노르웨이의 '득점 기계' 엘링 홀란(25·맨체스터 시티)이 고향 주민들을 위해 2억 원이 넘는 희귀 고서를 기증하며 '통 큰' 고향 사랑을 실천했다.

26일(한국시간) BBC 보도에 따르면 홀란은 최근 자기 고향인 노르웨이 브뤼네 도서관에 16세기 바이킹 사가(Saga·북유럽 전설)가 담긴 희귀본을 기증했다. 홀란과 그의 아버지는 지난해 12월 노르웨이 서적 경매 사상 최고가인 130만 노르웨이 크로네(약 2억160만 원)를 들여 이 책을 사들였다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=맨체스터 시티의 엘링 홀란이 22일(한국시간) 카라바오컵 우승을 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

기증된 서적은 13세기 역사학자 스노리 스투를루손의 저술을 1594년에 인쇄한 판본으로 중세 바이킹 시대 왕과 전사, 농부들의 이야기를 생생하게 담고 있다. 현재까지 전해지는 유일한 판본으로 알려진 이 고서는 홀란의 뜻에 따라 고향 도서관에 전시돼 일반 대중에게 공개될 예정이다.

홀란은 노르웨이 매체와의 인터뷰에서 "나는 책을 많이 읽는 편은 아니다. 이 책이 사람들에게 영감을 줬으면 한다"며 "내가 태어나고 자란 브뤼네와 예렌 지역 사람들의 뿌리를 모두가 읽을 수 있도록 책이 항상 펼쳐져 있기를 바란다"고 기증 이유를 밝혔다. 이어 "나는 축구를 통해 꿈을 이룰 수 있었지만 모두에게 그런 기회가 주어지는 것은 아니다"라며 "책은 더 많은 사람이 큰 꿈을 꾸고 자신만의 길을 찾을 기회를 준다"고 덧붙였다.

홀란은 노르웨이 국가대표팀에서 A매치 50경기 안팎에서 40골이 넘는 득점을 몰아치며 노르웨이 역대 최다 득점 기록을 갈아치우는 등 독보적인 활약을 이어가고 있다. 노르웨이는 2026 월드컵 유럽 예선에서 본선행 티켓을 따내 1998년 이후 28년 만에 월드컵 본선에 진출했다.

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