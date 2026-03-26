【崔宪圭专栏】从"美国优先"到信任危机：全球对美观感改变

纽斯频通讯社首尔3月26日电（记者 崔宪圭）"这个世界上最难以信任的，是美国总统特朗普的嘴。"最近与一些中国朋友在线上线下交流时，几乎都会听到类似的话。

由于其言论朝令夕改，甚至刚说过的话也能瞬间推翻，不信任感已经达到极点。作为超级大国和全球领导国家，美国领导人这种难以预测的言行已成为全球社会共同的忧虑。

由美国对伊朗发动攻击引发的这场军事冲突正将世界拖入战争的恐惧与灾难之中。供应链受阻，使原本引发期待的经济复苏火苗逐渐熄灭，取而代之的是资产价格暴跌与通胀压力，对人们的日常生活造成沉重负担。

值得注意的是，美国国内反战情绪同样高涨。24日，在全球社交平台 Reddit 的一个讨论区中，有年轻人将美国对伊朗的攻击称为"史上最糟糕战争"。一位记者熟识的西乔治亚州立大学教授也在聊天中表示，"学生之间也在讨论是不是选错了总统"。

近日，一家西方媒体公布的民调结果，更加凸显西方社会对美国及特朗普的不信任。在英国、法国、德国、加拿大等美国传统盟友的调查中，受访者在美中两国中，对中国的好感度反而高于美国。

一位中国学者表示："如果在中国做同样的调查，结果很可能会成为历届美国政府中最差的一次。"他还指出："如果特朗普式的决策方式代表了当今美国的时代精神，那或许意味着美国国运开始走下坡路。"

这也不禁让人联想到美国前国务卿亨利·基辛格在其著作中曾预言的"崛起的中国与衰落的美国"的情景是否正在成为现实。尽管像美国这样的国家不可能迅速衰落，但至少可以看出，当下的美国似乎正走在与特朗普所宣称的"让美国再次伟大"相反的道路上。

中国对这场战争的态度显得复杂而多层。一方面，对美国因战争导致供应链崩溃、将世界经济拖入泥潭表示严重关切；另一方面，也在冷静观察美国因战争可能带来的战略性失误。

【插图=AI生成】

长期以来，中国批评美国的"霸权倾向"，并试图塑造"维护和平与正义国家"的形象。正如在关税战中中国倡导的自由贸易与多边主义受到关注一样，随着战争带来的国际社会痛苦加剧，中国的和平主张可能会获得更大的共鸣。

对此，一位中国学者表示："此次美伊战争，反而成为中国提升稳定大国形象的契机。"他认为："就像美国的技术制裁在某种程度上反而推动了中国技术崛起一样，美国以军事力量推进霸权，也可能为中国扩大全球领导力提供机会。"

在争夺全球主导权的背景下，美中两国的战略利益在美伊军事冲突这一舞台上激烈碰撞。华盛顿试图通过战争重塑中东及国际秩序，而中国则呼吁世界携手共建未来。在特朗普领导的美国深陷美伊冲突泥潭之际，中国正以另一种国际秩序引领者的姿态不断发声。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社