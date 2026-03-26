20년간 흉물로 방치됐던 제천 광진아파트 철거 완료

오랜 방치로 인한 범죄 우려, 주민 불편 해소
도시재생사업 공모 등 다양한 활용 방안 검토
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =20년간 도심 속 흉물로 방치되어 왔던 충북 제천시 청전동 광진아파트 철거 공사가 마무리 됐다.
26일 제천시에 따르면 지난 2005년 사업 주체의 부도로 공사가 중단된 채 20년 가까이 방치됐던 청전동 광진아파트의 철거 공사를 완료했다고 밝혔다.
광진아파트(지하 1층, 지상 9층)는 복잡한 권리관계로 정비에 어려움을 겪으며 도심 미관을 해치고 범죄 발생 우려 등으로 주민들의 불편이 지속돼 왔다.
이에 시는 2023년부터 2026년 3월까지 약 3년간 부지 매입과 철거 공사에 총 46억 원을 투입해 문제 해결에 나섰으며, 마침내 철거를 완료했다.
이번 철거로 주민들의 오랜 불편이 해소된 가운데, 시는 해당 부지를 도시재생사업 공모 등 다양한 활용 방안을 검토해 지역 활력 거점으로 조성할 계획이다.
구체적인 활용 방안이 확정되기 전까지는 외부인 출입을 제한해 안전사고 예방과 시설 관리를 빈틈없이 할 방침이다.
시 관계자는 "앞으로 이 공간이 시민들에게 필요한 장소로 활용될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
choys2299@newspim.com