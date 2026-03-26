20년간 흉물로 방치됐던 제천 광진아파트 철거 완료

제천시, 2023년부터 46억 투입해 철거 진행

오랜 방치로 인한 범죄 우려, 주민 불편 해소

도시재생사업 공모 등 다양한 활용 방안 검토



[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =20년간 도심 속 흉물로 방치되어 왔던 충북 제천시 청전동 광진아파트 철거 공사가 마무리 됐다.

26일 제천시에 따르면 지난 2005년 사업 주체의 부도로 공사가 중단된 채 20년 가까이 방치됐던 청전동 광진아파트의 철거 공사를 완료했다고 밝혔다.

청전동 광진아파트 철거전(왼쪽) 철거후 모습.[사진=제천시] 2026.03.26 choys2299@newspim.com

광진아파트(지하 1층, 지상 9층)는 복잡한 권리관계로 정비에 어려움을 겪으며 도심 미관을 해치고 범죄 발생 우려 등으로 주민들의 불편이 지속돼 왔다.

이에 시는 2023년부터 2026년 3월까지 약 3년간 부지 매입과 철거 공사에 총 46억 원을 투입해 문제 해결에 나섰으며, 마침내 철거를 완료했다.

이번 철거로 주민들의 오랜 불편이 해소된 가운데, 시는 해당 부지를 도시재생사업 공모 등 다양한 활용 방안을 검토해 지역 활력 거점으로 조성할 계획이다.

구체적인 활용 방안이 확정되기 전까지는 외부인 출입을 제한해 안전사고 예방과 시설 관리를 빈틈없이 할 방침이다.

시 관계자는 "앞으로 이 공간이 시민들에게 필요한 장소로 활용될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

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