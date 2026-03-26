전국 광역단체장 3월26일 일정

▲김관영 전북지사
- 동물헬스케어 인력양성 현장간담회 (14:00 원광대학교)
- 전북서부해바라기센터 확장이전 기념식 (16:00 원광대학교병원)
▲김진태 강원도지사
- 강릉 AI데이터센터 건립사업 기공식 (11:00 강릉시 강동면 안인진리)
- 원주 국도4개 노선 추진계획 브리핑 (15:00 국도42호 광터교차로)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 재정정책자문회의(14:00 서울정부청사)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 2026 전남농협 해피BUS데이 발대식(11:00 담양농협)
- 남도장터 이사회(15:00 나주 남도장터)
▲이장우 대전시장
- 핵융합에너지 극한소재 개발 업무협약(09:30 응접실)
- 대전광역시립요양원 개원식(10:30 대전광역시립요양원)
- 우리 동네 안전·환경 지킴이 발대식(14:00 한남대혁신파크)
▲최민호 세종시장
- 세종시지원위원회 민간위원 간담회(10:30 집현실)
- 2026년 통합방위협의회 1분기 정기회의(16:00 충무상황실)
▲김태흠 충남지사
- 논산 딸기 축제 개막식(17:30 논산)
▲김영환 충북지사
- 청남대 모노레일 개통식(14:00 청남대)
▲유정복 인천시장
- 인천형 천원의 아침밥 사업 현장방문 (08:30)
- 숙의시민단 위촉식 (15:00)
▲박형준 부산시장
- 전화 인터뷰(07:30 YTN-R 장성철의 뉴스명당)
- 지역상품 구매 확대 종합 대책 보고회(09:00 1층 대회의실)
- 제15대 부산사회복지협의회 회장 이취임식(11:00 부산사회복지종합센터)
- 삼락생태공원 현장방문(14:00)
- 정책브리핑-낙동오원(14:30 부산도서관)
▲박완수 경남지사
- 재향군인회 간담회 (11:00 도정회의실)
- 농수산물 수출탑 시상식(14:00 창원컨벤션센터 컨벤션홀 3층)
- 이노비즈인 시상식(17:00 그랜드머큐어 앰배서더 창원 2층)
▲김두겸 울산시장
- 2026 울산혁신콘퍼런스 (10:30 UECO 3층 컨벤션홀)
- 국가예산 확보전략 최종보고회 (15:00 대회의실)
▲김성중 경기도지사 권한대행(행정1부지사)
- 제3판교TV 시스템반도체(팹리스) 클러스터 협약식(15:00 판교)
▲오영훈 제주도지사
- 제78주년 4·3희생자 추념식 준비사항 최종보고회(10:00 탐라홀)
- 제주 첫 공설동물장묘시설 준공식 및 간담회(14:00 어음리)
[전국종합=뉴스핌]