정부 "종량제 봉투 사재기 자제하세요"…재고 3개월치 이상 보유

지자체 123곳은 6개월분 보유…"판매 제한은 사재기 방지 조치"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 중동 지역 정세 불안으로 원료인 나프타 수급 차질 우려가 제기되며 쓰레기 종량제 봉투 사재기 현상이 나타나자 정부가 공급 안정 메시지를 내놓았다. 전국 평균 재고가 3개월 이상 확보돼 수급에는 문제가 없다는 설명이다.

기후에너지환경부는 25일 전국 228개 기초지방정부의 종량제봉투 재고를 점검한 결과, 완제품 기준 평균 3개월분 이상 재고가 확보돼 공급에는 문제가 없는 수준이라고 밝혔다. 이 가운데 123개 기초지자체는 6개월분 이상의 재고를 보유한 것으로 확인됐다.

중동 지역 정세 불안으로 원료 수급 차질 우려가 제기되며 쓰레기 종량제 봉투 사재기 현상이 나타나자 정부가 공급 안정 메시지를 내놓았다. 사진은 이민근 안산시장이 25일 안산도시공사 종량제봉투 판매소를 방문해 종량제 봉투 수급 상황을 점검하고 있는 모습. [사진=안산시]

정부는 지역별 재고 편차로 인한 수급 불안 가능성도 제한적이라고 설명했다. 종량제봉투는 대부분 미인쇄 상태의 롤 형태로 보관돼 지방정부 간 공동 활용이 가능해 특정 지역에서 부족 현상이 발생하더라도 조정이 가능하다는 것이다.

원료 수급 상황도 비교적 안정적인 것으로 파악됐다. 2026년 3월 기준 국내 재활용업체가 보유한 재생원료(PE)는 약 2만5700톤으로, 종량제봉투 약 18억3000만 매를 생산할 수 있는 수준이다. 이는 2024년 종량제봉투 총 판매량(17억8000만 매)을 웃도는 규모다.

일부 지방정부가 시행하고 있는 1인당 종량제봉투 판매량 제한 조치에 대해 기후부는 공급 부족 때문이 아니라 사재기를 막기 위한 선제 대응이라고 기후부는 강조했다. 중동 전쟁에 따른 불안 심리가 확산되며 일시적인 수요 급증이 나타나 이를 차단하기 위한 조치라는 설명이다.

기후부는 종량제봉투를 핵심 관리 품목으로 지정하고 지방정부와 합동 상황반을 구성해 수급 상황을 실시간으로 점검할 계획이다. 아울러 산업통상자원부 등 관계 부처와 협력해 원료 확보에도 나서 안정적인 공급을 유지하겠다는 방침이다.

pmk1459@newspim.com