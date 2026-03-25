안산시, 종량제봉투 수급 이상 없어..."과잉 구매 자제 요청"

이민근 시장 "시민 불편이 발생하지 않도록 종량제봉투 수급 관리에 최선"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 중동 정세 장기화로 일부 지역의 종량제봉투 수급 차질 우려가 제기되는 가운데, 이민근 안산시장이 25일 안산도시공사 종량제봉투 판매소를 방문해 수급 상황을 확인했다고 밝혔다.

이민근 안산시장이 25일 안산도시공사 종량제봉투 판매소를 방문해 종량제 봉투 수급 상황을 점검하고 있다. [사진=안산시]

시는 사전 수급 계획에 따라 종량제봉투 생산과 공급이 안정적으로 유지되고 있으며, 전반적인 공급 공정에도 이상이 없는 것으로 확인됐다고 설명했다.

다만 최근 일부 시민들 사이에서 필요 이상의 대량 구매가 나타남에 따라, 시는 일시적 불안 심리에 따른 과잉 구매 자제를 요청하고 평소 사용량에 맞는 구매를 당부했다. 또한 공급 상황을 상시 점검하며 향후 변화에도 신속히 대응할 수 있는 관리 체계를 유지할 방침이다.

아울러 시는 이번 상황을 계기로 생활폐기물 감량의 필요성을 강조했다. 종량제봉투 사용을 줄이기 위해서는 분리배출의 생활화가 가장 근본적인 해결책이라고 설명했다.

가정에서는 ▲일반쓰레기와 재활용품의 철저한 분리배출 ▲1회용품 사용 절감 ▲음식물 쓰레기 발생 최소화 등 일상 속 실천이 어느 때보다 중요하다고 덧붙였다.

이민근 안산시장은 "중동 사태가 장기화되더라도 시민 불편이 발생하지 않도록 종량제봉투 수급 관리에 최선을 다하고 있다"며 "시민 여러분께서는 종량제봉투를 평소처럼 필요한 만큼만 구매해 주시길 당부드린다"고 말했다.

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