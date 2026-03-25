李대통령, 진주중앙시장 '깜짝 방문'…시민들과 민생 소통

KF-21 양산 1호기 출고식 참석 후 예정에 없던 시장 방문

"열심히 할 테니 많이 도와달라…국민 건강해야"



[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이재명 대통령이 25일 경남 진주시 진주중앙시장을 깜짝 방문해 시민들과 인사를 나누며 민생 현장을 점검했다.

이 대통령은 이날 오후 경남 사천에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에 참석한 뒤 예정에 없던 일정으로 진주중앙시장을 찾았다.

이재명 대통령이 25일 경남 진주시 진주중앙시장을 깜짝 방문해 시민들과 인사를 나누며 민생 현장을 점검했다. 사진은 이 대통령이 진주중앙시장에서 시민들과 인사를 나누는 모습. [사진=청와대]

안귀령 청와대 부대변인에 따르면 이 대통령은 시장에서 상추와 애호박, 귤, 꼬치전, 호떡, 엿, 딸기 등을 직접 구입하며 상인들과 대화를 나눴다.

이 대통령은 호떡을 맛본 뒤 참모들에게 "빈말이 아니고 진짜로 맛있다"고 말하며 여러 차례 권하며 함께 나누어 먹었다는 전언이다.

시장에 있던 시민들은 이 대통령에게 "건강하십시오", "잘하고 계신 것 다 압니다"라는 등의 덕담을 건넸다. 이에 이 대통령은 "열심히 할 테니 많이 도와주십시오"라며 "나는 멀쩡한데 우리 국민이 건강하셔야 합니다"라고 화답했다.

이 대통령은 상인들에게 장사가 잘되는지 묻는 등 체감 경기를 살피고 시민들과 기념사진을 찍으며 시장 방문 일정을 마무리했다.

pmk1459@newspim.com