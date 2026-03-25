종묘, '부산 유네스코 세계유산위원회' 공식 엠블럼 됐다

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국가유산청이 오는 7월 부산에서 열리는 '제48차 유네스코 세계유산위원회'의 공식 엠블럼을 25일 공개했다.
이번 엠블럼은 대한민국 최초의 유네스코 세계유산인 종묘 정전의 기와지붕 형태와 색채를 소재로 제작됐다. 좌우로 장엄하게 펼쳐진 종묘 고유의 지붕 곡선을 통해 서울 도심 한복판에서 600여 년간 이어온 조선 왕실의 의례적 질서와 전통 건축, 국가유산 보존의 의의를 형상화한 것이 특징이다.
국가유산청은 이번 엠블럼에 세 가지 메시지를 담았다. 종묘 정전의 신실이 대를 이어 무한히 확장되어 온 특성에서 착안한 '연결(Continuity)', 조상과 자손의 평안을 기원하던 종묘의 본래 의미를 살린 국제적 '평화(Peace)', 그리고 한 지붕 아래 세계인을 모아 국제 연대를 이끌어낼 '협력(Collaboration)'이다.
제48차 유네스코 세계유산위원회는 올해 7월 부산에서 개최되며, 전 세계 세계유산 등재 심사와 보존 정책을 논의하는 유네스코 최고 의사결정 기구다.
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