경기도교육청, '초등 깊이있는 수업' 본격 가동…48개 실천학교 선정

이문구 초등교육과장 "교실 속 배움이 학생 삶과 연결되도록 다각적 지원할 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 학생 스스로 질문하고 사고를 확장하는 '깊이 있는 수업'의 현장 안착을 위해 본격적인 행보에 나섰다.

'깊이 있는 수업'의 현장 안착을 위해 본격적인 행보에 나섰다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 25일 수원컨벤션센터에서 '2026 초등 깊이있는 수업 실천학교' 담당자 워크숍을 개최하고, 학생의 삶과 배움을 연결하는 미래형 수업 모델 확산 방안을 논의했다.

이번 워크숍은 올해 처음으로 선정된 48개 실천학교의 운영 방향을 공유하고, 학교 간 협력 네트워크를 구축해 현장 중심의 자율적인 수업 혁신을 돕기 위해 마련됐다. 행사에는 도교육청 관계자와 실천학교 담당 교사 등 60여 명이 참석해 뜨거운 관심을 보였다.

'2026 초등 깊이있는 수업 실천학교'는 지난해 실시한 수업 실태조사와 현장 공감 토론회 결과를 반영해 탄생했다. 선정된 48개교는 앞으로 학생의 질문과 탐구, 토론이 중심이 되는 수업을 운영하며, '수업 설계-실행-성찰'의 순환 구조를 일반 학교로 전파하는 거점 역할을 수행하게 된다.

특히 실천학교는 단순히 수업 방식의 변화에 그치지 않고, '교육과정-깊이 있는 수업-논술형 평가'를 하나로 묶는 통합 설계를 통해 학생의 성장을 실질적으로 지원할 계획이다. 도교육청은 경기수업나눔시스템과 연계해 실천학교의 우수 사례를 발굴하고, 지역 단위 수업나눔 한마당 등을 통해 이를 도내 전역으로 확산한다는 방침이다.

이문구 도교육청 초등교육과장은 "단순한 지식 전달을 넘어 학생의 삶과 연결된 배움이 실천되는 것이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

이문구 도교육청 초등교육과장은 "단순한 지식 전달을 넘어 학생의 삶과 연결된 배움이 실천되는 것이 무엇보다 중요하다"며 "교실에서 시작된 '깊이 있는 수업'이 학교를 넘어 지역 공동체 전체로 확산될 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

beignn@newspim.com