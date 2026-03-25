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2026.03.25 (수)
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학교 앞 혐오 시위, 법으로 막을 수 있을까..."'혐오' 판단할 명확한 근거 필요"

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학교 앞 혐오시위 금지 법안 상임위 통과
혐오·차별 목적 규정 "개념 모호" vs "최소한의 장치"
거리·시간·행위 중심 단계적 규제…집시법·형법 확장 과제

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육환경보호구역 내 혐오 시위 금지 개정안이 국회 상임위원회를 통과한 가운데, 교육계에서 집회 승인·제한 권한의 범위와 표현의 자유 침해 우려를 둘러싼 보완 장치가 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

25일 교육계에 따르면 국회 교육위원회는 전날 전체회의를 열고 교육환경보호구역에서 벌어지는 차별·모욕·비하 목적의 집회 및 시위에 대해 학교장이 필요한 조치를 요청할 수 있도록 하는 '교육환경 보호에 관한 법률 일부개정법률안'을 통과시켰다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 전국적으로 개학이 시작된 1일 오전 서울 강동구 강빛초중이음학교에서 학생들이 등교를 하고 있다. 오늘부터 유치원생과 초등학교 1~2학년, 고등학교 3학년은 매일 등교한다. 나머지 학년은 격주, 격일 등 학교별로 조정해 수도권 밀집도 3분의 1, 비수도권 3분의 2 까지 등교한다. 2021.03.02 photo@newspim.com

개정안은 학교 경계로부터 200m 이내 교육환경보호구역에서 출신 국가·지역·민족·인종·피부색 등을 이유로 특정 개인·집단을 비하·모욕·차별할 목적의 옥외집회·시위를 금지하고, 욕설·폭언·과도한 소음 등으로 학생 학습권을 침해할 우려가 있는 집회·시위도 금지·제한할 수 있도록 했다.

집회·시위가 신고되면 경찰이 장소가 교육환경보호구역에 해당하는지 확인해 교육감에게 통보하고 학교장이 학습권 침해 우려를 판단해 금지·제한 통고를 요청하는 구조다.

최근 서울 구로구·성동구·서초구 등 학교 인근에서 중국 혐오 집회와 위안부 피해자 모욕 집회가 잇따라 열리며 학생 정서와 학습권 침해 우려가 커진 것이 입법 논의의 직접 계기가 됐다.

홍성수 숙명여대 법학과 교수는 "혐오 표현을 형법처럼 전면 일반 금지하는 것은 어렵지만 교육환경보호구역처럼 특정한 맥락·공간에 한정한 규제는 충분히 가능하다"라고 평가했다.

이미 보건·위생·안전 등을 이유로 교육환경보호구역 내 영업을 금지하는 규정이 있는 만큼 '교육환경'이라는 보호법익을 위해 혐오 표현을 제한적으로 규제하는 것도 타당성이 있다는 설명이다.

그러나 홍 교수는 "규제 대상을 '국가·지역·민족·인종·피부색'으로 한정한 것은 특정 사안 대응에 머무르는 협소한 설계"라며 "다양한 혐오 표현을 포괄할 수 있도록 일반적인 혐오 표현 개념을 도입해야 한다"라고 지적했다. 이어 "국내외에서 축적된 혐오 표현 논의를 반영해 정의 규정을 더 세밀하게 다듬어야 한다"라고 강조했다.

학생 안전도 중요하지만 집회가 갖는 순기능을 해치지 않는 장치가 필요하다는 의견도 있다.

장승혁 한국교총 대변인은 "초등학교·유치원 인근에서 혐오 시위가 극단화될 경우 학생 안전에 심각한 영향을 줄 수 있어 교육자의 입장에서는 규제 취지에 공감한다"면서도 "학교 앞 집회 신고 시 학교장·교육청 의견을 청취하는 절차를 두는 등 학생 안전을 우선 고려하되 집회의 자유와의 충돌을 입법으로 세심히 조정해야 한다"라고 제안했다.

집회 허용 주체도 잡음이 없도록 분명히 해야 한다는 제언도 나온다.

강영미 참교육을위한전국학부모회 회장은 "학생들이 학교 앞 혐오 시위를 표현의 자유로 오해하며 폭력적 언어를 정당한 자유로 체득할 위험이 있다. 집회·결사의 자유는 보장하되 혐오·허위에 기반한 시위는 학교 앞에서는 금지해야 한다"면서도 "학교장·교육감에게 집회 승인권을 주는 방식은 공정성·형평성 논란을 부를 수 있다"라고 강조했다.

김범주·정재하 국회입법조사처 입법조사관은 지난달 '교육환경보호구역에서 '혐오집회' 규제, 어떻게 가능한가?'를 통해 학교 인근 혐오 집회가 학생의 인격권·학습권을 실질적으로 침해할 수 있다는 점에서 규제 필요성을 인정하면서도 헌법상 집회의 자유·표현의 자유와 충돌을 최소화할 수 있는 정교한 입법 설계를 주문했다.

이들은 "신고 단계에서 경찰이 교육환경보호구역 여부를 확인해 교육감에게 통보하도록 절차를 명문화해야 한다"며 "'출신 국가·민족·인종·피부색 등을 이유로 특정 집단을 차별·모욕·비하할 목적이 객관적으로 인정되는 경우'로 규제 요건을 엄격히 한정하는 한편 소음·욕설 등 행위 기준을 법률·하위법령에서 구체화해야 한다"라고 강조했다.

또한 "캐나다·영국·독일 등 해외 사례를 참고해 학교 주변에 한정된 거리·시간·행위 규제를 두되 과태료와 형사처벌을 단계적으로 설계해 과도한 형벌화를 피하고 장기적으로는 집시법·형법 차원의 혐오 집회·혐오 표현 일반 규제 논의로 확장할 필요가 있다"라고 했다.

hyeng0@newspim.com

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5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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