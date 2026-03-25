동대문구 공공기관 승용차 5부제 시행…친환경차 제외

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 동대문구는 에너지 수급 불안정 등 국제적 위기 상황에 대응하기 위해 25일부터 공공기관 승용차 5부제를 시행한다고 밝혔다. 이번 조치는 산업통상부의 자원안보 위기 '주의' 단계 경보 발령에 따른 것으로, 공공부문이 선제적으로 에너지 절약에 나서기 위한 조치다.
대상은 구청과 산하기관 직원 차량·관용차량이며, 차량번호 끝자리에 따라 평일 요일별 운행을 제한하는 방식으로 운영된다.
요일별 운행 제한은 ▲월요일 1·6 ▲화요일 2·7 ▲수요일 3·8 ▲목요일 4·9 ▲금요일 5·0 차량이다. 토요일과 일요일, 공휴일은 적용되지 않는다.
다만 전기·수소차 등 친환경 차량과 장애인 차량, 임산부·미취학 아동 동승 차량, 장거리 출퇴근 차량 등은 제외된다. 도로 준설 차량, 청소차량, 구급차 등 필수 공공업무 차량도 적용 대상에서 제외다. 또 공공부문 의무 시행과 함께 민간부문에 대해서는 자율 참여를 독려해 에너지 절약 분위기를 확산해 나갈 계획이다.
이필형 동대문구청장은 "국제 에너지 위기 상황 속에서 공공부문이 먼저 실천하는 것이 중요하다"며 "작은 실천이 모여 에너지 절감과 온실가스 감축으로 이어질 수 있도록 적극적인 참여를 부탁드린다"고 전했다.
kh99@newspim.com