전동평 영암군수 출마선언 "군민과 함께 새로운 100년 설계"

"복지·에너지·미래산업으로 영암 대전환"

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전동평 더불어민주당 영암군수 예비후보는 25일 출마를 공식 선언하며 복지와 에너지, 미래산업 중심의 '영암 대전환'을 추진하겠다고 밝혔다.

전 예비후보는 "인구감소와 기후변화라는 시대적 위기 속에서도 영암은 태양광·풍력·AI 등 새로운 성장 기회를 맞고 있다"며 "검증된 행정 경험으로 지속가능한 복지와 미래산업 기반을 확립하겠다"고 말했다.

25일 오후 전남 영암군에서 열린 출마 선언식에서 전동평 더불어민주당 영암군수 예비후보가 발언을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.03.25 ej7648@newspim.com

그는 현 군정에 대해 "청렴도 하락과 불통 행정, 방만한 예산 운용으로 군민 신뢰가 흔들리고 있다"며 "축제 예산과 토지 매입 등 불투명한 재정 집행을 개선하겠다"고 비판했다.

전 예비후보는 군정 비전으로 군민 중심 복지 확대와 미래산업 육성을 제시했다. 생활지원금과 평생복지체계를 강화하고 '1가구 1태양광·1마을 1태양광' 보급, 군민이 수익을 공유하는 '햇빛연금'을 도입해 에너지 전환을 실현하겠다는 구상이다.

또 해외 기업과 협력해 커스텀 모빌리티 산업을 육성하고 AI·스마트조선 연계 산업 생태계와 나불랜드 신도시 개발을 통한 정주여건 개선도 추진할 계획이다.

농축산업에는 군 예산의 25% 이상을 투입해 경쟁력을 높이고 축산 방역과 외국인 근로자 제도를 안정화하겠다고 밝혔다. 교육 정책으로는 초중고 교육비 확대, 청소년문화공간 조성, '1군민 1자격증' 지원을 약속했다.

축제 예산 투명화와 마한유산 유네스코 등재 추진, 트로트·생활체육 인프라 확충도 병행하겠다고 했다. 동부권은 행정·문화 중심지, 서부권은 조선·에너지·AI 산업 중심지로 육성하는 균형발전 전략도 제시했다.

전 예비후보는 "영암군 예산 1조원 시대를 열어 복지와 경제를 함께 견인하겠다"며 "불필요한 예산을 구조조정해 농축산인·소상공인 등 군민이 체감하는 성장을 이루겠다"고 강조했다.

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