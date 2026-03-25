경과원, 맞춤형 지원 통해 도내 바이오헬스 기업 글로벌 경쟁력 강화 지원

25일 수원 광교테크노밸리 경기 R&DB센터서 '레전드50+ 2.0' 참여기업 애로사항 청취

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 25일 수원 광교테크노밸리 경기 R&DB센터에서 '레전드50+ 2.0' 참여기업의 애로사항을 청취하고 향후 지원 방향을 공유하는 간담회를 개최했다고 밝혔다.

간담회 단체 기념촬영 모습. [사진=경과원]

이번 간담회는 급변하는 글로벌 시장 환경 속에서 바이오 기업이 겪는 기술개발, 사업화, 수출 과정의 어려움을 해소하고 실효성 있는 현장 중심의 정책 운영을 강화하기 위해 마련했다.

'레전드50+ 2.0'은 중소벤처기업부 지역특화 프로젝트와 연계해 추진되는 기업 성장 지원사업으로, 경과원은 제약·의료기기 등 도내 바이오헬스 기업을 대상으로 3년간 기술개발부터 사업화, 수출, 디지털 전환까지 전 주기를 연계 지원한다.

특히 경기도 '첨단 바이오헬스 강소기업 육성 사업'으로 추진되는 AX·DX 기반 제조혁신과 글로벌 판로개척 지원 프로그램을 중소벤처기업부 정책과 연계해 기업 성장 지원 효과를 높이고 있다.

이날 간담회에는 경기도와 경과원, 중소벤처기업부 등 유관기관 관계자와 '레전드50+ 2.0' 참여기업 22개사 등 약 40명이 참석해 사업 추진 현황을 공유하고 기업 의견을 청취했다.

중소벤처기업부의 정책자금과 혁신바우처, 수출바우처 등 주요 지원사업과 함께 경과원 바이오산업본부 연계사업도 안내했다. 의료기기 개발지원과 해외진출 지원, 산학연 공동연구, 인력양성 등 다양한 지원 프로그램을 소개해 기업 활용도를 높였다.

현장에서는 참여기업의 애로사항과 건의사항이 폭넓게 수렴됐다. 기업들은 연구개발 비용 부담, 인허가 절차, 해외시장 진출 시 규제 대응, 전문 인력 확보 등 다양한 애로를 건의했다. 경과원은 이러한 의견을 면밀히 검토해 향후 사업 운영과 지원 정책에 반영할 계획이다.

아울러 기업과의 정례적 소통을 강화하고 글로벌 진출과 사업화 연계 지원을 확대해 도내 바이오헬스 산업 생태계 경쟁력 제고에 나설 방침이다. 경과원은 '레전드50+ 2.0' 사업의 성과를 기반으로 향후 지원 체계를 더욱 고도화할 계획이다.

사업 첫해인 2025년 중소벤처기업부 성과평가에서 전국 최고 등급인 S등급을 획득하며 사업의 우수성을 입증했다. 이를 바탕으로 참여기업의 매출 확대와 수출 증가, 고용 창출 등 구체적인 성과 창출을 목표로 2027년까지 사업을 지속 추진할 계획이다.

최해종 경과원 바이오산업본부장은 "레전드50+ 2.0은 성과가 검증된 기업 성장 지원모델을 기반으로 지원 체계를 고도화하는 단계"라며 "기업 수요에 기반한 맞춤형 지원을 통해 도내 바이오헬스 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com