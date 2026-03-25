원주시번영회 '시민안전지킴이' 발대식 개최

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 사단법인 원주시번영회가 25일 오후 원주시 명륜1동주민자치센터에서 '시민안전지킴이' 발대식을 열었다.
시민안전지킴이는 원주시번영회가 주관하는 안전 감시 및 예방 활동 봉사단체다. 범죄 예방, 교통 안전 확보, 부실 시공 방지 등 시민 일상생활 곳곳에서 발생할 수 있는 위험 요인을 선제적으로 점검·대응하는 것을 목표로 한다. 등굣길 안전 횡단보도 조성, 하굣길 학교폭력 근절, 건설 현장 안전 관리, 야간 치안 확보 골목길 조성 등이 주요 활동 영역이다.
발대식 이후 전재원 단장을 중심으로 분야별 전문가로 구성된 단원들이 지역사회 안전사고 예방과 범죄 예방 활동에 참여한다. 건설·산업 현장은 물론 시민 일상에서 발생할 수 있는 안전 위험 요소를 점검·개선하고, 지역 주민과 협력해 교통안전·재난 대비·범죄예방 활동도 병행한다.
원주시번영회는 시민 누구나 시민안전지킴이에 가입할 수 있도록 운영하며, 안전 관련 민원이나 관심사도 접수해 함께 해결해 나갈 방침이다. 원주 지역 노동조합도 참여해 지역 사회 봉사의 본보기가 될 것으로 기대된다.
원주시번영회 이문환 회장은 "민간과 행정이 함께 협력해 시민 모두가 안심할 수 있는 안전한 도시 원주를 만들어 나가겠다"고 말했다.
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