부산교통공사, 부산도시철도 4호선 열차서 승객 행동요령 시연

승객 행동요령 시연 및 안내

12월까지 월 2회 운영 예정

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사는 전날 부산도시철도 4호선 열차에 탑승한 이용객을 대상으로 '찾아가는 안전승무원' 첫 교육을 진행했다고 25일 밝혔다.

이번 교육은 부산4호선 반여농산물시장역~명장역 구간을 운행하는 열차에서 진행됐다.

교육은 ▲열차 내 화재 발생 시 초기 대응요령 ▲객실 내 소화기 위치 및 사용법 ▲비상통화장치 작동 방법 ▲출입문 수동 개방 방법 ▲선로 대피 시 유의사항 등이다.

부산교통공사가 24일 오후 부산도시철도 4호선 열차에서 승객을 대상으로 비상상황 발생 시 승객 행동요령을 시연하고 있다. [사진=부산교통공사] 2026.03.25

열차 1칸마다 안전승무원 1명이 탑승해 비상상황 발생 시 승객 행동요령을 안내했다. 객실 중앙에서 비상장치 위치를 가리키고 작동 절차를 설명하는 방식으로 시연해 이해도를 높였다.

승객들은 현장에서 궁금한 점을 즉시 질문하고 설명을 들으며 교육에 참여했다.

공사는 12월까지 월 2회 반복 운영할 예정이며, 열차에서는 비상통화장치 사용 방법과 관제센터 연락 방법 안내방송도 상시 송출한다. 반복 학습 환경을 조성해 비상 상황 시 시민 대응 역량을 높인다는 방침이다.

이병진 사장은 "안전한 부산도시철도는 시민들의 관심과 참여로 완성된다"며 "4호선 무인경전철 맞춤형 안전대책을 지속 발굴해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com