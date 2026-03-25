BNK부산은행, 부산시·상의와 첨단산업 육성 협약

메가 프로젝트 발굴·특별자금 지원

기업 성장 지원 위한 상담창구 개설

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 부산시, 부산상공회의소와 손잡고 지역 첨단전략산업 육성에 나섰다.

BNK부산은행은 이들 기관과 함께 25일 부산시청에서 '국민성장펀드 대응 및 지역 첨단전략산업 육성을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

김성주 BNK부산은행장(맨 오른쪽)이 25일 오전 부산시청에서 박형준 부산시장(가운데), 양재생 부산상공회의소 회장과 체결한 '국민성장펀드 대응 및 지역 첨단전략산업 육성을 위한 업무협약서'를 선보이고 있다.[사진=BNK부산은행] 2026.03.25

이번 협약은 정부의 국민성장펀드 정책금융에 발맞춰 지역 기업의 성장 기반을 확충하고, 부산형 첨단전략산업의 체계적 지원 체계를 구축하기 위한 것이다.

세 기관은 ▲부산형 메가 프로젝트 발굴▲유망 기업 풀(Pool) 구축▲첨단산업분야 특별자금 지원▲정부 및 정책금융기관과의 협력 네트워크 강화 등 다각적 협력을 추진하기로 했다.

부산은행은 협약 실효성을 높이기 위해 본점 1층에 '국민성장펀드 금융 상담창구'를 개설하고 신청 기업을 대상으로 맞춤형 금융 상담을 진행한다. 또한 지역 첨단산업 기업에 2000억 원 규모의 특별자금을 지원해 성장 자금난 해소를 돕는다.

김성주 부산은행장은 "이번 협약은 지자체와 상공계, 금융권이 함께 지역 첨단산업을 체계적으로 육성하기 위한 출발점"이라며 "지역 기업의 안정적 성장과 기술 경쟁력 확보를 위한 실질적 금융지원을 지속하겠다"고 말했다.

한편 부산은행은 지난 12일 지역 전통산업 기업 지원을 위한 '넥스트루트(Next Root)' 협약을 체결하고 총 5000억 원 규모의 보증서대출을 공급하는 등 중소기업 중심의 생산적 금융을 확대하고 있다.

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