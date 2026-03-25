대산문화재단, 대산청소년문학상 작품공모

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명의 공익재단인 대산문화재단은 우리 청소년들의 정서순화와 전인교육에 기여하고 한국문학의 미래를 이끌어나갈 문학인재를 발굴하기 위해 전국의 중ㆍ고교 재학생 및 해당 연령 청소년을 대상으로 대산청소년문학상을 공모한다고 25일 밝혔다.

제34회 대산청소년문학상은 5월 29일까지 시와 소설 부문에서 작품을 공모하며 참여하고자 하는 청소년은 응모작품(시 5편, 소설 원고지 60장 내외 1편)과 함께 소속 학교장의 추천서(비재학 청소년의 경우 소속단체장 추천서)를 첨부해 지원할 수 있다. 접수는 대산문화재단 홈페이지 내 신청 페이지에서 가능하다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명의 공익재단인 대산문화재단은 우리 청소년들의 정서순화와 전인교육에 기여하고 한국문학의 미래를 이끌어나갈 문학인재를 발굴하기 위해 전국의 중ㆍ고교 재학생 및 해당 연령 청소년을 대상으로 대산청소년문학상을 공모한다고 25일 밝혔다. [사진=대산문화재단] 2026.03.25 yunyun@newspim.com

응모 마감 후에는 부문별 심사를 거쳐 약 70명의 수상후보를 선발하고 이들을 대상으로 여름방학 중 문예캠프와 백일장을 실시한다. 이를 통해 부문별 최종 수상자를 선정, 약 2000만원 규모의 장학금을 시상한다.

수상후보들을 대상으로 진행되는 문예캠프는 문학수업, 개별 작품지도, 체육·문화활동, 선배와의 토크콘서트 등 다양한 프로그램으로 진행된다. 수상자 선정에 공정성을 기하기 위해 문예캠프 기간 동안 백일장을 개최해 응모작품과 백일장 작품을 종합적으로 평가한 후 수상자를 정한다. 수상작품은 단행본으로 묶어 '대산청소년문학상 수상작품집'으로 발간한다.

시상내역은 ▲금상(중등부 시ㆍ소설 각 1명, 고등부 시ㆍ소설 각 1~2명, 총 6명) 장학금 150만원 ▲은상(중등부 시ㆍ소설 각 1명, 고등부 시ㆍ소설 각 3~4명, 총 10명) 장학금 70만원, ▲동상(중등부 시ㆍ소설 각 1명 내외, 고등부 시ㆍ소설 각 5명 내외) 장학금 50만원이다. 또한 모든 문예캠프 참가자에게는 수료증을 발급하고, 고교 졸업 후 대산문화재단이 지원하는 문학동호회인 절정문학회에서 활동할 수 있는 자격을 부여한다.



제34회 대산청소년문학상에 대한 포스터는 전국의 중ㆍ고등학교에 배포되며 대산문화재단 홈페이지를 통해서 공모 요강을 확인할 수 있다. 자세한 안내는 재단 청소년문학상 담당자에게 문의하면 된다.

응모작품의 심사 결과는 오는 7월 중 홈페이지를 통해 발표한다.

yunyun@newspim.com