최윤홍 예비후보, 부산학부모연합회와 주요교육 현안 논의

학부모 의견 청취로 정책 개선 노력

현장 중심 교육행정 전환 공감대 형성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 최윤홍 부산시교육감 예비후보가 지역 교육 현안 개선을 위해 학부모들의 의견 청취에 나섰다.

최윤홍 부산시교육감 예비후보(오른쪽)이 25일 오전 11시 부산 수영구에서 부산학부모연합회 16개 구·군 임원들과 지역별 교육 현안과 개선 과제를 논의하고 있다.[사진=최윤홍 예비후보] 2026.03.25

최 예비후보는 25일 부산 수영구에서 부산학부모연합회 16개 구·군 임원들과 지역별 교육 현안과 개선 과제를 논의했다고 밝혔다. 이날 자리에서는 각 지역의 교육 실태와 학부모들이 체감하는 문제점, 교육환경 개선 방향 등에 대한 다양한 의견이 오갔다.

참석자들은 지역마다 교육 여건 차이가 큰 현실 속에서도 정책은 획일적으로 추진되는 경우가 많다며 현장의 목소리를 보다 세심하게 반영하는 교육행정이 필요하다고 강조했다. 학교 현장의 불편과 교육환경 개선 필요성, 지역별 맞춤형 대책 마련 등에 대한 요구도 이어졌다.

최 예비후보는 이 자리에서"오랜 기간 이어진 교육행정에 대한 피로감이 누적된 만큼 이제는 변화가 필요하다"며"현장의 목소리를 더 가까이에서 듣고, 학부모와 함께 해법을 찾겠다"고 밝혔다.

부산학부모연합회 측도 이번 간담회를 통해 현장 중심의 교육정책 전환 필요성을 거듭 강조했다. 한 참석자는"지역마다 교육 여건 차이가 큰데도 정책은 늘 비슷한 방식으로 내려온다"며"이제는 학부모들이 현장에서 겪는 불편과 불안을 제대로 듣고 반영하는 교육행정이 필요하다"고 말했다.

최 예비후보는 지난달 10일 중도·보수 진영 유일 후보 등록 후 부산 전역 소통 행보를 이어갔다. 학부모 콘서트와 원탁테이블에 이어 이번 간담회도 현장 중심 활동의 연장선이다.

최 예비후보는 "교육은 사람의 문제로 현장 목소리에서 답을 찾아야 한다"며 "학부모 등 교육가족 소통을 강화해 정책에 반영하겠다"고 했다.

ndh4000@newspim.com