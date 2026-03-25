이수진 전북도의원, 전북교육청 올림픽 출장 '감사' 촉구

관람 인원 불일치와 외부 인력 포함 의혹 제기

수수료 중복 집행과 증빙 부족 논란 확산

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이수진 전북도의원이 전북교육청의 올림픽 출장 예산 집행과 관련해 도 감사위원회 차원의 조사를 요구했다.

이 의원은 25일 "예산 집행 적정성뿐 아니라 실제 관람자 확인을 위한 자료도 제출되지 않고 있다"며 "출장 계획과 집행 전반에 대한 독립적 검증이 필요하다"고 밝혔다.

문제의 출장은 전북교육청 권한대행 일행의 밀라노 동계올림픽 방문으로 당초 출장자는 5명이었으나 개막식과 경기, 공연 관람은 7명 기준으로 이뤄진 점이 논란이 됐다.

이수진 전북도의원[사진=뉴스핌DB] 2026.03.25 gojongwin@newspim.com

이 의원은 추가 자료 검토 결과 통역과 드라이빙 가이드 등 외부 인력이 포함된 정황이 확인됐다고 설명했다.

예산 집행 구조에 대한 문제 제기도 이어졌다. 2025년과 2026년으로 나뉜 지출결의서를 분석한 결과 각 결의서마다 여행사 수수료가 중복 반영된 정황이 확인됐다는 것이다.

이에 따라 비용 분할 집행 과정의 적정성 검증 필요성이 제기됐다. 또 항공·숙박·입장료는 2025년 예산으로 현지 인력 비용은 2026년 예산으로 나뉘어 집행된 점 역시 추가 확인이 필요하다고 지적했다.

핵심 증빙 부족 문제도 도마에 올랐다. 티켓 사본이 제출되지 않았고 통역 인력은 명단만 가능하다는 회신에 그쳤으며 드라이빙 가이드는 개인정보 문제로 확인 자료가 제공되지 않아 실제 이용자 확인이 어렵다는 설명이다.

이 의원은 "예산이 누구에게 어떻게 사용됐는지 최종 확인이 이뤄지지 않고 있다"며 "환수 조치만으로는 문제 해결이 아니다"고 강조했다. 이어 "외부 인력이 포함된 예산 집행과 사용 대상 불명확성은 단순 절차 문제가 아니라 감사 대상"이라며 "교육청 자체 감사로는 한계가 있는 만큼 도 감사위원회가 책임과 경위를 명확히 밝혀야 한다"고 말했다.

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