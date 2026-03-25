대구 수성구, '청소년안전망 청소년복지심의위 정기회의' 개최

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구 청소년상담복지센터는 지난 23일 수성구청 만촌 별관 회의실에서 '2026년 제1차 수성구 청소년안전망 청소년복지심의위원회 정기회의'를 개최했다고 25일 밝혔다.

'청소년복지심의위원회'는 '청소년복지 지원법'에 따라 지방자치단체장이 구성하는 공식 심의기구로, 위기청소년을 조기에 발견하고 개별 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 실태를 점검하며 청소년안전망 운영의 방향을 논의하는 역할을 수행한다.

이번 회의에는 수성구청, 수성경찰서, 대구광역시동부교육지원청, 대구보호관찰소, 대구청소년비행예방센터 등 청소년안전망 필수 연계 기관 관계자들이 참석했으며, 2025년 제3차 정기회의 결과에 대한 경과보고와 함께 청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터의 운영 현황과 2026년 추진계획을 공유했다.

대구 수성구는 '청소년안전망 청소년복지심의위원회 제1차 정기회의'를 개최했다.[사진=수성구] 2026.03.25 yrk525@newspim.com

특히 최근 사회적 문제로 대두되고 있는 청소년 도박 문제의 심각성에 대한 논의가 이루어졌으며, 청소년 도박중독 예방·회복 자조모임 사업 추진 상황을 점검하고 향후 확대 운영 방안에 대해 의견을 나눴다.

또한, 위기청소년에 대한 맞춤형 지원을 위한 특별지원 심의가 함께 이루어졌으며, 대상 청소년의 가정상황, 경제상황, 학업상태, 정서·건강 상태 등을 종합적으로 고려하여 지원 필요성과 적정성을 심도 있게 검토했다. 이를 통해 위기청소년의 생활 안정과 건강한 성장을 지원하기 위한 실질적인 지원 방안을 마련했다.

이날 위원들은 위기청소년 문제의 복합화에 대응하기 위해 조기 발굴과 기관 간 협력의 중요성을 강조하며, 지역사회 기반의 통합적 지원체계 강화를 위한 다양한 의견을 제시했다.

한편, 수성구청소년상담복지센터는 2013년 설립 이후 청소년안전망 운영을 비롯해 개인·집단상담, 1388 청소년전화, 사이버상담, 찾아가는 상담, 긴급 구조 및 일시보호, 통합지원 등 다양한 심리·정서 서비스를 제공하며 위기청소년과 가족을 지원하고 있다.

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