순창군·에스에스알 상생협약 체결…지역소멸 대응 협력

24일 협약 체결·워터파크 할인 제공

청년 일자리·지역경제 활성화 공동 추진



[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 민간기업과 손잡고 지역소멸 대응과 상생발전 기반 마련에 나섰다.

순창군은 (유)에스에스알과 전날 지역상생발전 및 지역소멸 대응을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

순창군-에스에스알 상생협약 체결[사진=순창군] 2026.03.25 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 인구 감소와 지역경제 침체 등 지역 현안에 공동 대응하고 지속가능한 발전 기반을 구축하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 에스에스알이 운영하는 썬웨이어드벤처 워터파크는 순창군민에게 비수기 20%, 성수기 30% 할인 혜택을 제공한다.

또한 지역 청년을 위한 현장실습과 인턴십 프로그램을 운영해 취업 기회 확대에도 협력하기로 했다.

이와 함께 지역 농산물 구매 확대, 지역 축제 지원, 지역소멸 대응 공동 연구, 중앙정부 공모사업 참여 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 계획이다.

김수영 대표이사는 "지역과 함께 성장하기 위한 의미 있는 협약"이라며 "관광 활성화와 청년 일자리 확대에 기여할 수 있도록 협력을 강화하겠다"고 말했다.

군 관계자는 "민관 협력의 출발점이 될 것"이라며 "군민 여가복지와 지역 관광 활성화를 함께 이끄는 상생 모델로 발전시키겠다"고 밝혔다.

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