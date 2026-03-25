오아시스마켓, 4월부터 무료배송 기준 9900원으로 낮춘다

무료배송 기준 업계 최저 수준으로 하향 조정

고물가 속 장보기 부담 완화…1~2인 가구 공략

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 커머스 테크기업 오아시스마켓은 오는 4월 1일부터 무료배송 혜택 기준을 업계 최저 수준인 9900원으로 대폭 하향 조정한다고 25일 밝혔다.

소비자들은 새벽배송 권역이라면 어디서든 오아시스마켓 직배송 상품에 한해 9900원 이상 결제 시 무료배송 혜택을 받을 수 있다.

오아시스마켓은 오는 4월 1일부터 무료배송 혜택 기준을 9900원으로 하향 조정한다고 25일 밝혔다. [사진=오아시스마켓 제공]

이번 가격 인하 정책은 고물가 상황 속 고객들의 장보기 부담을 완화하고 소량 구매 고객의 접근성을 높이기 위해 마련됐다. 특히 한 번에 많은 양을 구매하기가 어려운 1~2인 가구 및 필요한 식재료를 수시로 소량 구매하는 소비자들의 이용 편의성이 크게 향상될 전망이다.

오아시스마켓은 자체 개발한 물류 시스템인 '오아시스루트(OASIS ROUTE)'를 기반으로 상품 폐기율을 최소화하고 인당 작업 효율을 극대화하는 등 물류 전 과정의 효율화를 통해 흑자 운영 기조를 유지하고 있다. 이번 정책은 이러한 물류 경쟁력을 바탕으로 마련된 고객 혜택 강화 전략의 일환이다.

오아시스마켓 관계자는 "생활물가 상승이 가파른 상황 속에 장바구니 물가 부담을 덜어드릴 수 있는 방안에 대해 지속적으로 고민해 왔다"며 "무료배송 가격 인하는 전례 없는 결정이며, 앞으로도 서비스 진입 장벽을 낮출 수 있는 고객 친화적 정책을 꾸준히 펼쳐나갈 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com