SKB, 창원·합천에 디지털 사이니지 서비스 'B tv 온애드' 구축

건강체조·노래 교실 등 여가 및 복지 프로그램 지원

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK브로드밴드는 최근 경남 합천군과 창원시 경로당에 디지털 사이니지 서비스 'B tv 온애드' 구축을 완료하고 스마트경로당 사업 확대에 본격적으로 나섰다고 25일 밝혔다.

스마트경로당은 과학기술정보통신부가 ICT 기술로 고령층 복지여건 향상을 위해 스마트빌리지 사업의 일환으로 추진하고 있는 사업이다.

SK브로드밴드는 최근 경남 합천군과 창원시 경로당에 디지털 사이니지 서비스 'B tv 온애드' 구축을 완료하고 스마트경로당 사업 확대에 본격적으로 나섰다고 25일 밝혔다. [사진= SK브로드밴드]

사업장에서 디지털 광고판으로 쓰이는 'B tv 온애드'가 스마트경로당의 핵심 서비스이자 어르신들의 건강과 복지 향상은 물론 디지털 장벽을 허무는 역할까지 하고 있다.

SK브로드밴드는 작년 3월부터 합천군과 관내 경로당 50개소 대상 'B tv 온애드'를 시범 운영했는데 높은 만족도로 올해 2월에는 470개소 경로당으로 대상을 확대해 구축을 마쳤다.

올해 1월부터는 창원시와도 관내 40개소 경로당에 시범 운영을 시작했다.

B tv와 디지털 사이니지가 결합된 'B tv 온애드'는 거동이 불편한 어르신들도 쉽고 편리하게 각종 교육을 비롯해 건강체조, 노래교실 등 다양한 여가·복지 프로그램을 즐길 수 있도록 지원한다.

또한 별도의 리모컨 조작없이 지자체에서 간편하게 원격으로 시정홍보, 영상회의, 긴급 공지사항 등을 편성·송출할 수 있어 정보로부터 소외될 수 있는 어르신들이 손쉽게 최신 정보를 접하고 소통할 수 있도록 돕는다.

'B tv 온애드'를 활용해 창원시는 지난 1월 인지교육과 치매예방교육을 비롯한 건강체조, 노래교실 등 신체활동과 두뇌활동을 함께할 수 있는 시범 운영 프로그램을 운영해 1000여명의 어르신들이 참여하는 등 높은 호응을 이끌었다. 합천군은 어르신들 대상 ICT 기반의 감염병 예방 교육을 성공적으로 진행했다.

앞서 관내 496개 경로당과 23개 행정복지센터에 'B tv 온애드'를 도입한 전북 남원시는 노인회장과 남원시장 소통 간담회, 시장 주관 시민 행사, 어르신 체험형 레크레이션 등 시주관의 각종 행사와 이벤트에 적극 활용하고 있다.

특히 'B tv 온애드'는 기존 고가의 구축형 서비스와 달리 합리적인 월 구독료로 이용 가능해 지자체의 예산 부담을 크게 줄이면서도 다양한 교육 콘텐츠와 복지 서비스를 주민들에게 제공 가능하다.

SK브로드밴드 회선 뿐만 아니라 타사 인터넷 회선에서도 서비스 이용이 가능해 이미 다양한 회선이 설치된 기관이나 경로에서도 손쉽게 도입할 수 있다. 또 SK브로드밴드의 전국 단위 유지보수망을 통해 24시간 고객 상담을 지원하고 장애 상황에 신속하게 대응하는 점도 강점이다.

장시훈 SK브로드밴드 공공고객담당은 "B tv 온애드는 디지털 복지 혁신을 선도하는 서비스로 앞으로 전국 지자체와 협력해 어르신들의 삶의 질 향상과 스마트경로당 서비스 확대에 앞장설 계획"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com