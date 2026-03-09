SKB, 전국 현대차 블루핸즈 매장에 디지털 사이니지 구축 완료

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK브로드밴드는 현대자동차 공식 차량정비서비스 네트워크인 블루핸즈와 손잡고 전국 814개 블루핸즈 매장에 디지털 사이니지 서비스 'B tv 온애드'를 성공적으로 구축 완료했다고 9일 밝혔다.
SK브로드밴드는 서비스 고도화를 위해 지난 4일 블루핸즈 대표들로 구성된 현대가맹점협동조합연합회 및 디지털 광고 기업 인크로스와 함께 3자 업무협약식을 진행했다.
'B tv 온애드'는 IPTV 서비스인 B tv와 디지털 사이니지를 결합해 사업장에서 각종 정보와 광고를 제공하는 서비스로 방문고객에게는 다양한 미디어 경험을 선사하고 업주에게는 유용한 마케팅 수단으로 활용되고 있다.
기존 블루핸즈 매장의 디지털 사이니지 서비스를 대체한 'B tv 온애드'는 매장을 방문한 고객에게 화면으로 차량 정비현황과 순서는 물론 차량 관리 및 정비 지식 등 다양한 콘텐츠로 필수적인 정보를 제공한다. 이를 통해 고객이 매장에 체류하는 시간을 긍정적인 이용 경험으로 선사한다.
블루핸즈 업주에게는 매장 운영 효율을 높여준다. 고객과 일일이 직접 소통하지 않고 'B tv 온애드'를 통해 손쉽게 소식과 공지사항, 이벤트 등을 안내할 수 있다.
또 직관적인 인터페이스로 구성된 서비스 관리 화면에서 간편하게 레이아웃을 설정하고 다양한 콘텐츠를 마음대로 편성할 수 있다.
SK브로드밴드는 고객의 유선전화 이력을 체계적으로 관리하는 'CRM 솔루션'과 AI로 통화내용을 텍스트로 변환해 핵심 내용을 요약 제공하는 'AI 비즈레코딩' 등직원들의 업무 효율을 높이는 다양한 디지털 솔루션도 블루핸즈에 제공한다.
디지털 사이니지 기반 광고 운영은 인크로스가 진행한다. 인크로스는 동영상 광고 플랫폼 '다윈'을 'B tv 온애드'와 연동해 블루핸즈에 최적화된 맞춤형 광고를 제공할 예정이며 또한 지역 맞춤형 광고와 상품ž서비스 광고를 전략적으로 배치해 업주와 매장 방문 고객의 만족도를 높인다는 방침이다.
SK브로드밴드는 현대가맹점협동조합연합회와 블루핸즈 매장에 다양한 디지털 혁신 서비스 확대를 지속 논의해 나갈 계획이다.
또한 'B tv 온애드'를 통해 수년간 대형·다점포 사업장에서 쌓은 역량과 노하우를 바탕으로 다양한 영역에서 사업을 확대할 방침이다.
김정현 현대가맹점협동조합연합회장은 "블루핸즈를 방문하는 고객들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 됐으며 동시에 회원사들이 고민해 왔던 매장 운영 관련 문제를 해결할 수 있는 실질적인 솔루션을 확보하게 됐다"고 말했다.
홍도희 SK브로드밴드 기업고객담당은 "이번 사업을 통해 블루핸즈 매장의 운영 효율과 고객의 긍정 경험이 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 파트너사의 성공적인 디지털 전환을 위해 다양한 혁신 서비스를 지속 선보이겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com