[속보] 김 총리 "비상경제본부 회의, 탄력적 운용…당분간 주 2회 개최"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 김민석 국무총리가 25일 "총리가 본부장인 '비상경제본부'는 기존의 경제부총리 주재 '비상경제장관회의'를 총리 주재로 격상하면서 확대 개편하는 것"이라고 밝혔다.
김 총리는 이날 오전 중동전쟁 '비상경제 대응체계' 브리핑을 통해 "'비상경제본부'는 중동상황 전개에 따라 개최 주기를 탄력적으로 운영하되 당분간 주 2회 개최하겠다"고 전했다.
sdk1991@newspim.com
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[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 김민석 국무총리가 25일 "총리가 본부장인 '비상경제본부'는 기존의 경제부총리 주재 '비상경제장관회의'를 총리 주재로 격상하면서 확대 개편하는 것"이라고 밝혔다.
김 총리는 이날 오전 중동전쟁 '비상경제 대응체계' 브리핑을 통해 "'비상경제본부'는 중동상황 전개에 따라 개최 주기를 탄력적으로 운영하되 당분간 주 2회 개최하겠다"고 전했다.
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