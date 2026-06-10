'TIME 미국나스닥100채권혼합 ETF', 1년 수익률 1위

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해외투자 채권혼합형 ETF 중 42.37% 기록

글로벌 테크주·국내 단기채 결합 운용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 증시 변동성이 확대되는 가운데 타임폴리오자산운용의 'TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF'가 국내 상장 해외투자 채권혼합형 ETF 중 최근 1년 수익률 1위를 기록했다.

10일 한국거래소에 따르면 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 상장지수펀드(ETF)의 최근 1년 수익률은 지난 9일 기준 42.37%를 기록했다. 이는 국내 상장 해외투자 채권혼합형 ETF 가운데 가장 높은 수익률이다.

기간별 수익률은 1개월 5.80%, 3개월 23.88%, 6개월 22.70%, 1년 42.37%로 집계됐다.

[사진=타임폴리오자산운용]

최근 글로벌 증시는 AI, 반도체, 클라우드 등 성장 산업에 대한 기대가 이어지는 가운데 미국 장기금리 부담, 기술주 차익실현, 환율 변동성 확대 등의 영향을 받고 있다. 성장성과 변동성이 동시에 나타나는 시장 환경에서 성장주 선별 투자와 포트폴리오 변동성 관리가 함께 중요해지고 있다는 설명이다.



TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF는 나스닥100 중심의 글로벌 테크 성장 자산과 국내 단기채 기반 안정 자산을 결합한 채권혼합형 ETF다. 상승장에서는 AI·반도체 등 성장주 성과를 반영하고, 조정장에서는 채권혼합 구조를 통해 포트폴리오 변동성 완화를 추구하는 방식으로 운용된다.

이 ETF는 액티브 ETF로 시장 상황과 기업 펀더멘털 변화에 따라 기술주 포트폴리오를 조정한다. 최근 편입 상위 종목에는 엔비디아, ARM, 알파벳, 마이크론 등이 포함됐다.

상품 구조는 나스닥100을 중심으로 한 글로벌 테크주 비중이 약 50%, 국내 단기채 비중이 약 50%다. 위험자산 투자한도 적용을 받지 않아 퇴직연금 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 100% 투자할 수 있다.

TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF는 지난해 3월 상장됐다. 현재 운용자산은 4345억원이다.

김남의 타임폴리오자산운용 ETF전략본부장은 "최근 글로벌 증시는 방향성보다 변동성 관리와 종목 선택 능력이 더 중요해진 국면"이라며 "TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF는 단순히 나스닥100에 투자하는 상품이 아니라 시장 국면에 맞춰 성장성과 안정성을 함께 추구하는 액티브 채권혼합 전략"이라고 말했다.

김 본부장은 "미국 기술주의 장기 성장성에 투자하고 싶지만 단기 변동성이 부담스러운 투자자, 특히 연금계좌 안에서 성장 자산과 안정 자산을 함께 활용하고자 하는 투자자에게 적합한 상품"이라며 "1년 이상 운용 과정에서 축적된 액티브 운용 경험을 바탕으로 장기 투자 대안으로도 활용할 수 있다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com