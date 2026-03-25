뉴트리, 에버콜라겐 원료 美 GRAS 인증 획득

글로벌 안전성 확보로 북미·동남아 진출 가속

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 건강기능식품 전문기업 뉴트리는 자사 대표 브랜드 '에버콜라겐'의 핵심 원료인 저분자콜라겐펩타이드에 대해 미국 자체검증 GRAS(Self-Affirmed Generally Recognized As Safe) 인증을 획득했다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 Self-Affirmed GRAS는 안전성 자료와 독성시험 결과, 섭취 이력, 과학적 문헌을 종합적으로 검토해 원료의 안전성을 입증하는 제도다. 이번 GRAS 획득을 통해 뉴트리는 에버콜라겐 원료가 글로벌 기준에서 안전성과 품질 경쟁력을 갖추고 있음을 다시 한번 입증했다.

뉴트리 콜라겐 기술력의 핵심은 피부 구성 성분과 동일한 구조의 '트리펩타이드(GPH)'를 정밀하게 제어하는 기술에 있다. 뉴트리는 독자적 효소 분해 공정을 통해 GPH 구조를 균일하게 유지하고 체내 흡수 효율을 높이는 기술을 고도화해 왔다.

에버콜라겐 핵심 원료인 저분자콜라겐펩타이드 미국 GRAS 획득. [사진=뉴트리]

특히 실제 인체적용시험 결과 섭취 2주 만에 피부 개선 효과가 확인됐고, 피부 깊은 층에서 콜라겐 생성 및 유지 능력을 보여주는 '진피 치밀도 개선' 지표에서도 유의미한 개선 결과를 도출하며 기술적 차별성을 입증했다. 진피 치밀도 개선 데이터 확보는 국내 유일이라는 평가다.

뉴트리는 이러한 원료 기술을 기반으로 에버콜라겐 브랜드를 성장시켜 왔으며, 현재 국내 '먹는 콜라겐' 시장에서 지속적으로 점유율 1위를 유지하고 있다. 또한 최근 국내 최초로 피부 보습과 자외선 케어, 관절 및 연골, 모발 건강에 대한 4중 기능성을 인정받으며 단일 피부 기능에서 전신 건강을 아우르는 이너뷰티 솔루션으로 영역을 넓히고 있다.

회사 측은 이번 GRAS 획득을 계기로 글로벌 전략을 더욱 강화한다는 계획이다. GRAS는 미국 시장 진입을 위한 핵심 요건 중 하나로, 북미뿐 아니라 글로벌 이너뷰티 시장에서도 원료의 신뢰도를 공식적으로 확보한 셈이다. 뉴트리는 이를 기반으로 북미와 동남아, 유럽 등 주요 시장에서 제품 라인업 확장 및 파트너십 구축을 적극 추진할 방침이다.

뉴트리 관계자는 "이번 자체검증 GRAS 획득은 뉴트리가 그동안 축적해온 원료 연구 데이터와 품질 관리 체계가 글로벌 기준에서도 인정받았다는 점에서 그 의미가 크다"며 "과학적 근거 기반의 원료 경쟁력을 강화해 글로벌 이너뷰티 시장에서 에버콜라겐의 존재감을 더욱 확대해 나가겠다"고 전했다.

nylee54@newspim.com