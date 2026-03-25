CJ제일제당, 냉동김밥 자동화로 글로벌 공략 가속…'K-김밥' 키운다

진천에 식품업계 첫 자동화 라인…생산성·품질·위생 '3박자 강화'

누적 800만개 판매 돌파…미국·유럽 중심 K-푸드 확장 본격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 글로벌 냉동김밥 시장 확대를 위해 자동화 생산체계를 구축하며 사업 대형화에 나섰다.

CJ제일제당은 충북 진천 CJ블로썸캠퍼스에 식품업계 최초로 냉동김밥 자동화 생산시설을 구축했다고 25일 밝혔다. 글로벌 수요 증가에 선제 대응하기 위한 전략적 투자다.

진천 CJ블로썸캠퍼스 냉동김밥 자동화 생산라인. [사진=CJ제일제당 제공]

이번 생산라인은 속재료 투입부터 김밥 커팅, 트레이 적재까지 전 공정을 자동화한 것이 핵심이다. 약 1년 6개월에 걸쳐 설비를 개발해 생산 속도를 높이고 제품 중량 편차를 최소화했으며, 공정 안정성과 위생 수준을 동시에 강화했다. 이를 통해 글로벌 시장에서 요구되는 엄격한 위생 기준에도 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

제품 경쟁력도 함께 끌어올렸다. CJ제일제당은 냉동밥 취반 기술을 바탕으로 제품별 최적의 밥알 식감과 외관을 구현했으며, 재료별 맞춤 열처리 공정을 적용해 식감과 색감을 개선했다. 여기에 냉동김밥 전용 급속 냉동 기술을 적용해 유통과 보관 과정에서도 품질을 유지할 수 있도록 했다.

CJ제일제당은 2023년 '비비고 냉동김밥'을 출시한 이후 글로벌 누적 판매량 800만개를 돌파하며 성장세를 이어가고 있다. 연평균 매출 성장률은 약 130%에 달하며, 현재 미국과 유럽, 영국, 호주, 일본 등 25개국에서 다양한 제품 라인업을 운영 중이다.

이번 진천 생산거점 확보를 통해 글로벌 시장 공략도 한층 강화할 계획이다. 미국과 유럽, 호주를 중심으로 수출을 확대하고, 올해 하반기에는 미국 현지 그로서리 스토어 입점을 늘리는 등 유통 채널 확장에 나선다. CJ제일제당 관계자는 "이번 투자는 단순 생산 확대가 아닌 K-푸드 확장을 위한 전략적 기반"이라며 "비비고 김밥을 대표적인 'K-김밥'으로 육성해 나갈 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com