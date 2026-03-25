단양군, 다음 달 12~ 18일까지 도서관 주간 행사 운영

공연·체험·전시 11개 프로그램… 전 세대 아우르는 독서문화 확산 기대

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군은 '2026 도서관의 날·도서관 주간'을 맞아 다채로운 독서문화 행사를 운영한다고 25일 밝혔다.

군은 오는 4월 12일부터 18일까지 7일간 올누림도서관 일원에서 공연·체험·전시 등 총 11개 프로그램을 진행한다.

도서관 주간 포스터.[사진=단양군] 2026.03.25 choys2299@newspim.com

이번 행사는 '도서관 속 작은 펼침, 세상을 여는 큰 열림'을 주제로 마련됐으며 영유아부터 성인까지 전 세대가 함께 참여할 수 있도록 구성됐다. 행사 기간 동안 클래식 5중주 공연 '캔들라이트 힐링 콘서트'가 열려 영화음악과 OST를 해설과 함께 선보이며 관람객들에게 깊은 감동과 여유를 전할 예정이다.

체험 프로그램도 풍성하다. 초등학생을 대상으로 한 쿠키 만들기 체험을 비롯해 사상체질 분석을 통한 힐링 프로그램, 생성형 AI를 활용한 영상 콘텐츠 제작 교육 등이 운영된다.

전시 프로그램으로는 '한 책 읽기' 선정 도서를 대형책 형태로 구현한 작품과 그림책 원화를 함께 선보이는 '페이지에서 피어난 예술'이 운영돼 방문객들에게 색다른 문화 경험을 제공한다.

이와 함께 원화전시 연계 퀴즈 이벤트, 대출정지 해제 이벤트, 과월호 잡지 무료 배부 등 다양한 부대행사도 마련돼 도서관 이용 활성화를 도모할 계획이다. 참여 신청은 26일부터 도서관 홈페이지를 통해 가능하며, 프로그램별 선착순으로 접수 마감된다.

군 관계자는 "도서관 주간을 통해 군민들이 독서의 즐거움과 문화 향유의 기회를 함께 누리길 바란다"며 "앞으로도 다양한 독서문화 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com