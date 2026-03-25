충주예총, 내달 4일 '2026 호암지 페스타' 개최

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주예술총연합회는 다음 달 4일 충주종합운동장 돔 행사장에서 '2026 호암지 페스타'를 개최한다고 25일 밝혔다. 이번 행사는 '봄의 카니발'을 부제로 한 예술문화축제로 올해로 세 번째를 맞는다.
주요 프로그램으로는 충주시립우륵국악단의 기획 연주회 'Carnival × 호암지 페스타'가 마련된다. 행사 당일 오후 1시 특설 무대에서 진행되는 공연은 어린이와 가족 관객을 위해 소규모 앙상블 형식으로 구성됐다.
충주예총 창작 어린이 환경 국악극 '한솔과 그래대 도깨비 소동'도 무대에 오른다. 합창, 발레, 마술 등 다양한 장르의 공연이 펼쳐지는 '봄빛 스테이지'도 운영되어 전 세대가 함께 즐길 수 있는 볼거리를 제공할 예정이다.
체험 프로그램으로는 회전목마와 페이스 페인팅을 즐길 수 있는 '호암지 랜드'와 다양한 체험형 콘텐츠가 구성된 '카니발 상점'이 운영된다. 행사에 대한 자세한 내용은 충주예총 공식 누리집 또는 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.
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